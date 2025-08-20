ブランドバンクは、高級ブランド時計、バッグ、小物等に特化した、日本一安く販売、日本一高く還元を目指す、CtoCフリマサイト「ブラバン」のスマートフォン向け公式アプリを、App StoreおよびGoogle Play Storeにて提供開始。

ブランドバンク「スマートフォン向け公式アプリ」

対応OS ： iOS、Android

料金 ： 無料(取引成立時に所定の手数料が発生)

ダウンロードURL ： App Store、Google Play Store

ブランドバンクは、高級ブランド時計、バッグ、小物等に特化した、日本一安く販売、日本一高く還元を目指す、CtoCフリマサイト「ブラバン」のスマートフォン向け公式アプリを、App StoreおよびGoogle Play Storeにて提供開始しました。

■「ブラバン」公式アプリの主な特徴

1. 手軽な出品・購入でスキマ時間を活用

アプリの直感的な操作性により、商品の出品から購入までをスムーズに行えます。

外出先でも、商品の撮影から出品までを完結できるため、いつでもどこでもフリマを楽しむことが可能です。

2. 価格交渉で、よりお得に購入

ウェブサイトで好評いただいている価格交渉機能が、アプリでも利用できます。

購入者は新規で導入されたチャット機能を使って希望の価格を出品者に直接メッセージで伝えたり、値下げ交渉をしたりすることで、よりお得に商品を購入できるチャンスが広がります。

3. ウェブサイトとの連携で利用シーンが拡大

ウェブサイト版とアカウント情報を連携することで、外出先ではアプリで商品を探し、自宅ではPCの大画面でじっくり商品を確認するといった使い分けが可能です。

ライフスタイルに合わせて、より快適に「ブラバン」を利用できます。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 手軽な出品・購入でスキマ時間を活用！ブランドバンク「スマートフォン向け公式アプリ」 appeared first on Dtimes.