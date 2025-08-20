É®¼Ô¤¬¥¹¥Þ¥Û¶¯Ã¥»ö·ï¤ÎÈï³²¼Ô¤Ë¡ÄÆÍÇ¡¡¢½õ¼êÀÊ¤ò³«¤±¤¿ÃË¤¬¤«¤Ð¤ó¤´¤ÈÃ¥¤¤Æ¨Áö¡¡¥í¥ó¥É¥ó¤ÇÇ¯´Ö7ËüÂæ¤ÎÈï³²
¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎYMS¡ÊYouth Mobility Scheme¡Ë¡¢¥ï¡¼¥¥ó¥°¥Û¥ê¥Ç¡¼¥Ó¥¶¤¬2024Ç¯¤«¤é¤Ï½¾Íè¤Î4ÇÜ¤Î6000¿Í¤Þ¤Ç³ÈÂç¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤ÇÆ¯¤¯ÆüËÜ¿Í¤Î¼ã¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ºÇ¶á¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¶¯Ã¥¡×¡£
ÆüËÜ¤Î¾ï¼±¤Ç·ÈÂÓ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¤¤¤¥«¥â¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÇÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¢¤ë¡£
¥í¥ó¥É¥ó¤ÇÇ¯´Ö7ËüÂæ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤¬Èï³²¤Ë
¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡¢ÊâÆ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÇØ¸å¤«¤éÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö¤Ê¤É¤ÇÇ¦¤Ó´ó¤ê¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë»ý¤Áµî¤ë±ÇÁü¤Ê¤É¤â¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2024Ç¯¤Ë¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¤À¤±¤Ç7ËüÂæ°Ê¾å¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤¬ÅðÆñÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢É®¼Ô¤Ï³°¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÃí°Õ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î»ä¤Ë¤â»ö·ï¤Ïµ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
½õ¼êÀÊ¤Î¥É¥¢¤¬¤¤¤¤Ê¤ê
2025Ç¯8·î¤Î¡¢¤¢¤ëÊ¿Æü¤ÎÍ¼Êý¡¢»ä¤ÏÆ±Î½¤ÎÁ÷ÊÌ²ñ¤Î¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ò¤¹¤ë¤Ù¤¯¼«Ê¬¤Î±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤Ç¡¢¹Ù³°¤Î³Ê°ÂÂç¼ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ø¤È½Ð¤«¤±¤¿¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÃÏ²¼¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¼Ö¤òÄä¤á¡¢ÂçÎÌ¤ÎÇã¤¤Êª¤ò½ª¤¨¤ÆÃó¼Ö¾ì¤ËÌá¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þ¡¢Ãó¼Ö¾ì¤«¤é½Ð¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¸µ¤Î¾ì½ê¤ËÌá¤Ã¤¿¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¼Ö¤¬ÌÜ¤ÎÃ¼¤Ë±Ç¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÃ¤Ëµ¤¤ËÎ±¤á¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Çã¤Ã¤¿²ÙÊª¤ò¸å¤í¤Î¥·¡¼¥È¤ËÃÖ¤¡¢±¿Å¾ÀÊ¤Ø¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºâÉÛ¤ä·ÈÂÓ¤Ê¤É¤ÎÆþ¤Ã¤¿¸ª³Ý¤±¥«¥Ð¥ó¤ò½õ¼êÀÊ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤«¤é¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤ò¤·¤¿½Ö´Ö¡¢½õ¼êÀÊ¤Î¥É¥¢¤¬¤¤¤¤Ê¤ê³«¤¡¢ÃË¤¬¥«¥Ð¥ó¤Ë¼ê¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Ãó¼Ö¾ì¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬²¿¤«ÍÑ¤«¤Ê¡©¤È°ì½Ö»×¤¤¡¢ÃæÅì·Ï¤Î¤è¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤¿ÃË¤ÈÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤¿¡£1ÉÃ¡¢¤¤¤ä0.5ÉÃ¤«¡£
ÃË¤Ï´ã¶À¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢·³¼ê¤Î¤è¤¦¤Ê¼êÂÞ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼è¤é¤ì¤¿Ä¾¸å¡¢¥É¥¢¤¬ÊÄ¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë²æ¤ËÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö¥«¥Ð¥ó¤Î¶¯Ã¥¤À¡ª¡×
±¿Å¾ÀÊ¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤ÆÃË¤òÄÉ¤ª¤¦¤È¤·¤¿»þ¡¢Àè¤Û¤É¤Î¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¼Ö¤¬ÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥ÉÃó¼Ö¾ì¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£2¿ÍÁÈ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¼þ°Ï¤Ë°ì½ÖÌÜ¤òÁö¤é¤»¤ë¤È¡¢²ÈÂ²Ï¢¤ì¤¬¡Ö¤Ê¤Ë¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢ÄÉÀ×¤·¤è¤¦¤È¼«Ê¬¤Î¼Ö¤ÇÄÉ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¬Ãó¼Ö¾ì¤«¤éÀè¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤ï¤«¤é¤º¡¢¼þ°Ï¤ò°ì¼þ¤·¤Æ¤«¤éÃó¼Ö¾ì¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä
¿Í¤Î¹¥¤µ¤½¤¦¤Ê¡¢ÃæÅì·Ï¤Î´éÎ©¤Á¤ò¤·¤¿¥¬¡¼¥É¥Þ¥ó¤¬Íè¤¿¤Î¤Ç¡¢¾õ¶·¤ò´ÊÃ±¤ËÀâÌÀ¤·¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÎÅÅÏÃ¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¡£
¤½¤Î»þµ¤¤Å¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤Î²ñ¼Ò¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤â¡¢»Å»ö¡¢Í§¿Í¤Î·ÈÂÓÈÖ¹æ¤â¡¢¤¹¤Ù¤ÆÃ¥¤ï¤ì¤¿¥«¥Ð¥ó¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥¹¥Þ¥Û¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤·¤Ð¤é¤¯ÊòÁ³¤È¤·¤¿¤¢¤È¤Ç¥¬¡¼¥É¥Þ¥ó¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î²ñ¼Ò¤ÎÌ¾Á°¤ò¸À¤Ã¤ÆÈÖ¹æ¸¡º÷¤ò¤ª´ê¤¤¤·¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÎÅÅÏÃ¤ò¼Ú¤ê¡¢Æ±Î½¤ËÏ¢Íí¡£¤µ¤é¤Ë·Ù»¡¤Ë¤âÅÅÏÃ¤·¤Æ¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢CCTV¥«¥á¥é¡Ê¢¨ËÉÈÈ¥«¥á¥é¡Ë¤Î±ÇÁü¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¡£
¡Ö¤½¤¦¤«¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é±ÇÁü¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡×¤È»×¤¤¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÊ¹¤¯¤È¡Ö¤³¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¤ÏCCTV¥«¥á¥é¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
º£¤Î¥í¥ó¥É¥ó¤Ë¤½¤ó¤ÊÃó¼Ö¾ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©¤È»×¤Ã¤¿¤¬¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¡£
·Ù»¡¤¬¸½¾ì¤ËÍè¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢ÅÅÏÃ¤Ç¼«Ê¬¤Î¥á¥¢¥É¤ò¶µ¤¨¤Æ¡¢»ö·ïÅÐÏ¿ÈÖ¹æ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤«¤é¼«Âð¤ËÌá¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Ã¥¤ï¤ì¤¿¥¹¥Þ¥Û¤Î¹ÔÊý
¤½¤Î¸å¡¢²ñ¼Ò¤«¤é»ä¤ÎPC¤ò»ý¤Ã¤Æ¼«Âð¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È°ì½ï¤Ë·ÈÂÓ¤Î¾ì½ê¤ò¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÄÉÀ×¡£¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¥í¥ó¥É¥ó¹Ù³°¤Î¸½¾ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¼þÊÕ¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯Ãë¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ï¹©»ö¸½¾ì¤Î¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿ÍÄÌ¤ê¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¿´ÍýÅª¤ÊÆ°ÍÉ¤«¤é¤«¡¢¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤Ë¤¤¤ë¿ô¿Í¤ÎÃË¤¿¤Á¤¬¡¢Àè¤Û¤É¤ÎÈÈ¿Í¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¿¡£Ä¹µï¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢È¯¸«¤ò¤¢¤¤é¤á¤Æ±ó³ÖÁàºî¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤Îµ¡Ç½¤òÌµ¸ú²½¤·¤¿¡£
¸åÆü¡¢Á±°Õ¤Ç½¦¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤ÈÏ¢Íí¤¬ÉÕ¤¡¢·ÈÂÓ¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥¬¥é¥¹¤âºÕ¤±¤Æ¤Û¤Ü»ÈÍÑÉÔ²Ä¤Î¾õ¶·¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
ÌýÃÇÂçÅ¨
¤¢¤È¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ºÇ¶á¤Î¼Ö¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢Áö¤ê½Ð¤·¤¿¸å¤Ë»þÂ®15¡Á20Ò¤¯¤é¤¤¤Ç¼«Æ°Åª¤Ë¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀÎ¤È°ã¤¤¼«Ê¬¤Ç¥É¥¢¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ïµ©¤Ç¤¢¤ë¡£
¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤òÄù¤á¤¿½Ö´Ö¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬°ìÈÖ¿ÈÆ°¤¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢½õ¼êÀÊÂ¦¤«¤é¥â¥Î¤ò¼è¤ë¤Î¤Ë¤ÏÀä¹¥¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æ¨Ë´¼Ö¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤ÎÈÖ¹æ¤¹¤é³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ö¤ê¤òºÆÇ§¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
20Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¡¢¿ôÇ¯´ÖÆÃÇÉ°÷¤È¤·¤Æ¥í¥ó¥É¥ó¤ËÉëÇ¤¤·¤¿»þ¤Ë¤â¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬¥í¥ó¥É¥ó¤ÇÏ¢Â³¤·¤Æ½±¤ï¤ì¤¿»ö·ï¤ò¼èºà¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢»ä¼«¿È¤Ï°ìÅÙ¤â¥¹¥ê¤ä¶¯Ã¥¤Ë¤âÁø¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥é¥¯¡¢¥è¥ë¥À¥ó¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤Ê¤ÉÈæ³ÓÅª¼£°Â¤Î¿´ÇÛ¤¬¤¢¤Ã¤¿¹ñ¤Ç¤Î¼èºà¤Ç¤â¡¢Âç¤¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¤«¤ï¤»¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¼«¿®¡¢Ëý¿´¤¬¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¡¢ºÇ¶áÈÈ¿ÍÂ¦¤Ï¥Ê¥¤¥Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢²¼¼ê¤ËÄñ¹³¤·¤Æ»É¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÄº¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ã¥¤ï¤ì¤¿¥«¥Ð¥ó¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤¬1Ëç¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¿´ÍýÅª¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤ÏÁá¡¹¤Ë²óÉü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
º£¤Î¥í¥ó¥É¥ó¤Î´íµ¡¤Ï¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤ê¿È¶á¤Ê¤È¤³¤í¤ËÀø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ú¼¹É®¡§²ÃÇ¼ Àµ¡Û