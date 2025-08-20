日本時間２１日午前３時に７月２９・３０日開催の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の議事録が発表される。その回の会合では政策金利は４．２５－４．５０％に据え置かれたが、ボウマン米連邦準備理事会（ＦＲＢ）副議長とウォラー米ＦＲＢ理事の２人の投票メンバーが０．２５％の利下げを主張していた。７月の会合で０．２５％の利下げを支持していたメンバーが７月に利下げを見送ると、今後の経済状況次第では次回９月の会合で大幅利下げの必要に迫られることもあり得るとの考えを示しているようであれば、米ＦＲＢの９月大幅利下げの思惑が強まり、ドルが売られる可能性がある。



また、このあとの海外市場では、欧米中銀関係者の発言も予定されている。日本時間午後４時１０分にラガルド欧州中央銀行（ＥＣＢ）総裁が経済会合に出席、同２１日午前０時にはウォラー米連邦準備理事会（ＦＲＢ）理事が講演、同２１日午前４時にボスティック米アトランタ地区連銀総裁が討論会に参加することになっている。



MINKABU PRESS

外部サイト