タレントのIMALU（35）が20日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜金曜後1・00）にゲストとして生出演。奄美大島での生活について語った。

奄美大島でパートナーの男性と同棲しているIMALU。「もう住み心地がめちゃめちゃ良くて」と切り出し、「今3年経ったんですけど、出来たらちょっとでも戻りたいって思っちゃいます、島に」と本音。番組パーソナリティーの「ナイツ」塙宣之から「みんなに家の場所がバレてるって」と聞かれると、「そうそう、バレてる」と笑った。

そして「ホントに、たまに知らない人が来ますよ、うちに」と告白。「お休みの連休の時とか、島の人とかが観光みたいな感じで」と半ば観光スポットになっていることを明かし、「ツアーガイドの人とかが言うみたいですよ、“IMALUちゃんちですよ〜”って。だからそれは止めてくださいって言ったんですけど、さすがにちょっとそこはプライバシーを守りたいんで」と打ち明けた。

しかし「そのぐらい、ホントもうみんなが知ってるっていう」と続け、「ありがたいですけどね」とも。「ご近所付き合いをしっかりするんで、ご近所さんが見守ってくれるっていうか。“あの車は何だったんだ”とか“知らん車だな”とか気づいてくれるんで、そういうのはもう皆さんがお互いに守り合う。それは東京にない感覚」と語っていた。