°áÁõ¤¬Ãå¤°¤ë¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ï¥±¤Ï¡Ä¡Ø¥Û¥ó¥¸¥ã¥Þ¥«¡ÙÀÐÄÍ±ÑÉ§¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ØÅìµþ¥Õ¥ì¥ó¥É¥Ñ¡¼¥¯¡Ù¤Î¥¦¥éÏÃ

¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤´¤¤²¤ó¤è¤¦¡£±«¤ÎÆü¤Î¥í¥±¤Ç¥«¥Ã¥Ñ¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¤é¼¾µ¤¤Ç´À¤À¤¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢±«¤ËÇ¨¤ì¤ë°Ê¾å¤Ë¥Ó¥·¥ç¥Ó¥·¥ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÀÐÄÍ±ÑÉ§¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Æº£²ó¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ø´Ø¸ý¹¨¤ÎÅìµþ¥Õ¥ì¥ó¥É¥Ñ¡¼¥¯¶¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
¥¨¥¢¥Û¥Ã¥±¡¼¤òÌÔÎý½¬
¡Ø¥Û¥ó¥¸¥ã¥Þ¥«¡Ù¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥³¥ó¥ÈÈÖÁÈ¤Î»Å»ö¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡¢31ºÐ¤Î¤È¤¤Ç¤·¤¿¡£¿·ÈÖÁÈ¤ÎÏÃ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÍ·±àÃÏ¤Î½¾¶È°÷¤Ç¤¹¡×¡£¤Á¤ç¤Ã¤È²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¸å¤Ë£Ô£Â£Ó¤ÎÈÖÁÈÀ©ºî¤ÎÊý¤«¤éÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¡¢¤ä¤Ã¤ÈÍý²ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ÙÇÛ¿Í¤¬´Ø¸ý¹¨¤µ¤ó¡¢Éû»ÙÇÛ¿Í¤¬ÅÏÊÕÀµ¹Ô¤µ¤ó¡¢½¾¶È°÷¤¬¥Û¥ó¥¸¥ã¥Þ¥«¤È¤¤¤¦¡ÖÍ·±àÃÏ¡×¤Ë¡¢¥²¥¹¥È¤ò¾·¤¤¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£
¥Û¥ó¥¸¥ã¥Þ¥«¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥Û¥Ã¥±¡¼¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥¢¥Û¥Ã¥±¡¼¤Ç¥²¥¹¥È¤ÈÂÐ·è¤¹¤ëÌòÌÜ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë»ä¤â·Ã¤â¡¢¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ë¡Ö¥¨¥¢¥Û¥Ã¥±¡¼¤¬ÆÀ°Õ¡×¤È½ñ¤¤¤¿µ²±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤¿¤À¡¢¤ä¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¶¯¤¯¤Ê¤¤¤È¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÈÖÁÈ³«»ÏÁ°¤Ë²¿ÅÙ¤«¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÁê¼ê¤Ë¥¨¥¢¥Û¥Ã¥±¡¼¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌ¾ï¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¢¤ëÂæ¤è¤ê¤âÂç¤¤¯¡¢¥Ñ¥Ã¥¯¤â½Å¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥Û¥Ã¥±¡¼¡×¤Ë»È¤¦ÀìÍÑ¤ÎÂæ¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¹©Ë¼¤ÇÎý½¬¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¤ÎÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï½Ð±é¼Ô¤Ëµ¤¤ò¸¯¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥ì¥ó¥É¥Ñ¡¼¥¯¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤ÏÆ¬¤Ë¤¯¤ë¤Û¤ÉËÜµ¤¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£º£»×¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤¤¤¤ÈÖÁÈ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¤½¤¦¤µ¤»¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢²æ¡¹¥Û¥ó¥¸¥ã¥Þ¥«¤òËÜµ¤¤Ë¤µ¤»¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢¸å¤Ë£Ô£Â£Ó¤Î°Î¤¤¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï½é´ü¤Ï¡¢°áÁõ¤ÏÃå¤°¤ë¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿
¤½¤³¤½¤³¼«¿®¤â¤Ä¤¤¤¿º¢¡¢¡Ø´Ø¸ý¹¨¤ÎÅìµþ¥Õ¥ì¥ó¥É¥Ñ¡¼¥¯¶¡Ù¤Ï»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤´Â¸ÃÎ¤ÎÊý¡¢¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡ÈÖÁÈ½é´ü¡¢¥Û¥Ã¥±¡¼¤ò¤¹¤ëºÝ¤Î°áÁõ¤ÏÃå¤°¤ë¤ß¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼«Å¾¼Ö¶¥µ»¤Î¤È¤¤ËÃåÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤È¥´¡¼¥°¥ë¡£½Ð±é¼Ô¤Î°ÂÁ´¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
²æ¡¹¤ÏËè²ó½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²ó¤ò½Å¤Í¤ëÅÙ¤Ë¼«Á³¤È¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥²¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤Ï½é¤á¤Æ·Ð¸³¤¹¤ë¥µ¥¤¥º´¶¤Î¥Û¥Ã¥±¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢²Ú¤ä¤«¤µ¤È¥Ï¥ó¥Ç¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Ãå¤°¤ë¤ß¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ê¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤âÂçÊÑ¤Ê¤â¤Î¤ä¡¢Æó¿Í¤¬»å¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡¢¤ä¤¿¤é½Å¤¤¤â¤Î¤Ê¤É¡Ä¡ÄÃå¤°¤ë¤ß¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¥·¥ç¡¼¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Î¤´¶ìÏ«¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î±Æ¶Á¤«¤é¤«¡¢»ä¤Ï¡¢¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³¹¤Ø½Ð¤Æ¤´ÅöÃÏ¥¥ã¥é¤ÎÊý¤Ë¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤È¡¢É¬¤º¤½¤Ð¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡Ö½ë¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤À¤±¡¢Íí¤à»þ´Ö¤òÃ»¤¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¤è¤¯ÈÖÁÈ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Û¥Ã¥±¡¼¤Î»î¹ç¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¾¡ÇÔ¤¬·è¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¡¢Ãå¤°¤ë¤ß¤¬¥Ø¥Ó¡¼¤¹¤®¤ÆÁá¤¯Ã¦¤®¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇÃ»¤Ç¾¡Éé¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£À¸¤¤ë¤¿¤á¤ÎËÜÇ½¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¥Õ¥ì¥ó¥É¥Ñ¡¼¥¯¤«¤é¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¥²¥¹¥È¤¬Íè¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌ£¤ò°ú¤½Ð¤¹´Ø¸ý¤µ¤ó¤Î»Ê²ñ½Ñ¡£50ÅÀ¤ÎÅú¤¨¤ò100ÅÀ¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤ÎÏÃ½Ñ¡£ÈÖÁÈ¤ò¤è¤êÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÅØÎÏ¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡£¤â¤¦°ìÅÙ¡¢»ëÄ°Î¨¤¬20¡ó¤òÄ¶¤¨¤ëÅìµþ¥Õ¥ì¥ó¥É¥Ñ¡¼¥¯¤Î¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈ¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
62年、神奈川県生まれ。兄松尾と のコンビ「ホンジャマカ」で活動、「元祖!でぶや」(テレ東系)などのバラエティに加え俳優や
声優としても活躍。現在、「よじごじDays」(テレ東系)の金曜MCとして出演のほか、YouTubeやInstagramにも注力している