¡¡£Æ£±¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£µ¡Ë¤ÎÍèµ¨µî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£Æ£±²òÀâ¼Ô¤Î¥Í¥ë¥½¥ó¡¦¥Ð¥ë¥±¥ó¥Ö¥ë¥°»á¤¬¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Æ£±¡¡£Ï£Ö£Å£Ò£Ó£Ô£Å£Å£Ò¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ð¥ë¥±¥ó¥Ö¥ë¥°»á¤Ï¡Ö£Î£á£é£ì£é£î£ç¡¡£Ô£è£å¡¡£Á£ð£å£ø¡¡£Ð£ï£ä£ã£á£ó£ô¡×¤Ë½Ð±é¤·¡ÖÃ»´üÅª¤Ë¡¢¥æ¥¦¥¤Ï¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¿·ÂåÉ½¥í¡¼¥é¥ó¡Ë¥á¥¡¼¥¹¤¬¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤È¤Æ¤âËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤¿¤ÀÍèÇ¯¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë»Ä¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢Èà¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë³°¤ÎÎÏ¤¬¥¢¡¼¥Ó¥Ã¥É¡¦¥ê¥ó¥É¥Ö¥é¥Ã¥É¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤ò¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Ë°ÜÀÒ¤µ¤»¤Æ¡Ê¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡Ë¥Ï¥¸¥ã¡¼¥ë¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤ò¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ë¾º³Ê¤µ¤»¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥á¥¡¼¥¹¤Ï¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ÆÆÄ¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢Èà¤Ë¤ÏÃ¯¤¬¼Ö¤Ë¾è¤ë¤«¤ò·è¤á¤ë¸¢¸Â¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤Ë¥á¥¡¼¥¹¤â¥Ï¥¸¥ã¡¼¥ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¥Û¥ó¥À¤¬¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤«¤éÅ±Âà¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ö¥Û¥ó¥À¤Î»ñ¶â¡¢»Ù±ç¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥æ¥¦¥¤¬»ÄÎ±¤¹¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿
¡¡³ÑÅÄ¤Ïº£¸å¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÎÌ»º¤¹¤ì¤Ð¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ë»ÄÎ±¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥ê¥ó¥É¥Ö¥é¥Ã¥É¤¬£Æ£²¤ÇÂçÌö¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÑÅÄ¤ÎÎ©¾ì¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖËÜÅÄ¤Î»Ù±çÁÓ¼º¤È¥ê¥ó¥É¥Ö¥é¥Ã¥É¤ÎÂæÆ¬¤Ï¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ç³ÑÅÄ¤Î½ª¤¨¤ó¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£