「今日好き」おひなさま（長浜広奈）「心もマッチョになりなよ」思い寄せていた相手への一言にスタジオ笑いの渦
【モデルプレス＝2025/08/20】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショーの新シーズン「今日、好きになりました。夏休み編2025」（毎週月曜21時〜）の第4話が、18日に放送された。“おひなさま”こと長浜広奈の言動に注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞
【写真】「今日好き」参加の美男美女
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。本作では、オーストラリア最大の観光保養地としても世界的に有名なゴールドコーストを恋の舞台に、るい（高校3年生／長野県出身）、しゅん（高校2年生／東京都出身）、せり（高校2年生／福岡県出身）、いおう（高校3年生／宮崎県出身）、しおん（高校3年生／沖縄県出身）、きんご（高校2年生／福岡県出身）の男子メンバー6人と、ひなの（高校3年生／長崎県出身）、ねね（高校2年生／千葉県出身）、りのん（高校2年生／大阪府出身）、ゆま（高校2年生／北海道出身）、すみれ（高校1年生／大阪府出身）、ひな（高校2年生／東京都出身）の女子メンバー6人が参加している。また、今回は旅の期間が“3泊4日”へと拡大したほか、最終日に女子が告白するルールに加え、男子は3日目以降いつでも告白が可能になり、恋の行方に注目が集まっている。
＃4では、モデル・山田優がスタジオに初登場し、恋愛見届け人のお笑いコンビ・NON STYLEの井上裕介らとともに現役高校生たちの旅を見守った。前回に引き続き、市内観光を楽しむメンバーたちは、迫力満点のアトラクションにはしゃぐ。そんな中、しゅんがりのんを2ショットに誘い出す。「ずっと頭の中にりのんちゃんがいて、話したかった」とストレートに伝えるしゅんに対し、りのんも「夜ごはん一緒に食べようと誘おうか悩んでた」と素直な想いを返した。「あっち向いてホイがしたい」としゅんが提案し、盛り上がる2人の様子に、「こんなに楽しいゲームだったっけ？」とスタジオもほっこり。ゲームを提案した理由として、「顔が見たかったから」と話し、「どこから見ても可愛かった」と照れながら話すしゅんに、山田も思わず「どこの角度もかわいいって言われたい〜！」と悶絶すると、井上は「家に帰って、小栗旬に言われたらどうする？」とたたみかける。「テンションは上がるけど、『え？本当に？』って思っちゃう」と語る山田のリアルな反応に、スタジオは爆笑に包まれた。
夕食では、豪華なディナーを囲みながら、ショッピングデートを終えたせりとひな、遊園地デートから戻ったるいとひなのも加わり、それぞれの1日を振り返る会話が始まる。すみれと隣に座ったいおうは「今日一日ずっと一緒だね」と話し始めた。
すみれから「今日ひなのちゃんと話してないなら、行ってきたら？」と促され、いおうは席替えを提案。これに対して、ひなは「いおうと話したい」と隣の席に立候補する。ひなから「一番気になってるのは、ひなの？」と問われたいおうは、「すみれちゃんも気になってるけど、今日話して決めたい」と率直に答えた。それを受けたひなは「一途なんだ、あなたって」「素敵な筋肉だった、ありがとう」といおうの恋を応援する。ひなに背中を押されたいおうは、ひなのと2人で話すことに。会話が進まないいおうに、ひなは「全然話せてないね」「もっと行けよ」とバッサリ。いおうは「何がダメだと思う？」と聞くと、「ぐるぐるバットが下手」と鋭く返答したほか、「心もマッチョになりなよ」と追い打ちの一言を放ち、“おひな節”が炸裂。スタジオは笑いの渦に包まれた。
きんごの隣の席になったゆまは、お互いの趣味や好きなタイプについて語り合う中で、「友達の延長線のような人が理想」と自身の恋愛観を明かした。インタビューでは、「会話がめっちゃ楽しかった」「継続で来てほしいと思っていたきんごくんが話しかけてくれて…」と話し、今もっとも気になっている存在がきんごであることを初めて口にした。ねね、りのん、ゆまから矢印を向けられているきんごは、3日目の朝に女子部屋を訪れ、ねねを2ショットに誘い出しす。「りのんちゃんとねねちゃんで迷っていたけど、今はねねちゃんのほうが気持ちが大きい」と想いを打ち明けると、2人はサッカーをしながら「彼氏に求める条件」や「初デートでやりたいこと」など、お互いの恋愛観を語り合う時間に。複数の矢印を集めていた“モテきんご”の恋も、ここにきて少しずつ動き出していくのか…さらに新ルール「3日目から男子はいつでも告白OK」が発表され、恋の加速を予感させる展開になった。（modelpress編集部）
◆「今日好き」夏休み編2025
◆山田優「今日好き」スタジオ初登場
◆おひなさま（長浜広奈）「心もマッチョになりなよ」ボディビル男子にエール送る
