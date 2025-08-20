元アンジュルムのメンバーで、書道家の竹内朱莉（27）が、18日までに自身のインスタグラムを更新。苦楽をともにした同期との“激エモ4ショット”を披露した。

竹内は「魔法少女アイドルめいめい 改めてありがとうございました！！」と書き出し、自身がゲスト出演し、かつてハロー！プロジェクトのグループ「スマイレージ」と「アンジュルム」でともに活動した同期で俳優の田村芽実が主催したイベントで撮影されたオフショットを披露。

続けて「めいとは約10年ぶりくらいに同じステージに立って歌いました めちゃくちゃ楽しくて、あの頃の思い出とか蘇って来たり、でもお互い少し大人になっててなんだか時の流れを感じたり とにかく2日間あっという間で楽しかったです！！ また何かのタイミングで一緒に歌えたらいいな 久しぶりにアンジュを感じれた瞬間でした 」とつづり、衣装で撮影された田村との2ショットや、元メンバーで同じく同期の中西香菜さんと、ファッションディレクターとしても活躍する勝田里奈との“スマ2期メンバー同期4ショット”を披露した。

この投稿にファンからは「はあああああ！ とても幸せなお写真すぎてる、、、」「素敵な未来をありがとう」「2期大好きーー！！！！！」「熱い」「エモい」「芸能界でずっと走り続けてくれてありがとう」など歓喜の声が多く寄せられた。