THE RAMPAGE川村壱馬「VOCE」史上初メンズアンバサダー就任「壁や固定概念を超えたい」
【モデルプレス＝2025/08/20】THE RAMPAGEの川村壱馬が8月20日、都内で行われた雑誌「VOCE」（講談社）アンバサダー就任記念発表会に出席。就任への想いを明かした。
【写真】THE RAMPAGE川村壱馬、自身が表紙の雑誌に挟まれ笑顔
女性はもちろん、まだまだある“男性の美容”への抵抗を払拭して、先陣をきってメンズ美容も伝えていきたいという川村本人の想いもあり、男性初のビューティアンバサダーに就任。本イベントでは花束が贈呈された。
就任の感想を聞かれると「すごく嬉しいです」とにっこり。グループ名が「暴れまわるというくらいなので結構ゴリゴリな感じでやってるわけなんですけども」と美容とは結びつきにくいが「壁や固定概念を超えたいです」と美容に興味がある男性の背中を押したいと力強く語った。
美容に興味を持ったのはエステティシャンをしている母の影響。小学生の頃から母に勧められたスキンケアアイテムを使っていたという。中学生の頃に肌悩みも増えて自発的にスキンケアに取り組むようになり、現在では「毎日9工程やっている」とこだわりを告白。お風呂でクレンジング、洗顔をし、アウトバスでは7工程のスキンケアを行っているが「5分10分あればできるので、そんなに大変なことではないです」と笑顔を見せた。
なお、アンバサダー就任にあたり、8月21日発売の「VOCE」10月号では増刊とSpecial増刊の表紙を川村が担当。男性で2パターンの表紙を刊行するのは初となる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】THE RAMPAGE川村壱馬、自身が表紙の雑誌に挟まれ笑顔
◆川村壱馬、男性初のビューティアンバサダーに就任
女性はもちろん、まだまだある“男性の美容”への抵抗を払拭して、先陣をきってメンズ美容も伝えていきたいという川村本人の想いもあり、男性初のビューティアンバサダーに就任。本イベントでは花束が贈呈された。
◆川村壱馬、美容へ興味を持ったきっかけは母
美容に興味を持ったのはエステティシャンをしている母の影響。小学生の頃から母に勧められたスキンケアアイテムを使っていたという。中学生の頃に肌悩みも増えて自発的にスキンケアに取り組むようになり、現在では「毎日9工程やっている」とこだわりを告白。お風呂でクレンジング、洗顔をし、アウトバスでは7工程のスキンケアを行っているが「5分10分あればできるので、そんなに大変なことではないです」と笑顔を見せた。
なお、アンバサダー就任にあたり、8月21日発売の「VOCE」10月号では増刊とSpecial増刊の表紙を川村が担当。男性で2パターンの表紙を刊行するのは初となる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】