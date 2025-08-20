≠ME尾木波菜、ノースリニットで美肌見せ「大人っぽい」「ドキッとした」とファン悶絶
【モデルプレス＝2025/08/20】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・≠ME（ノットイコールミー）の尾木波菜が19日、自身のX（旧Twitter）を更新。ノースリーブ姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】指原プロデュースアイドル、大人っぽいノースリ姿
尾木は「大人化計画」とつづり、夜景が臨むレストランでの写真を公開。大人っぽい雰囲気の黒いノースリーブのニットを着用し、美しい肌を見せている。
この投稿に、ファンからは「大人っぽい」「黒も似合う」「ドキッとした」「破壊力すごい」「大人な波菜さんも良すぎ」「美しすぎる」と悶絶の声が寄せられている。（modelpress編集部）
