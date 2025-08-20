ヤンキースのアーロン・ブーン監督が日本時間20日、チームの主砲であるアーロン・ジャッジ選手が今シーズンは外野手復帰しない可能性を示唆しました。

ジャッジ選手は同7月23日のブルージェイズ戦で送球時に肘を痛め、同7月27日に右肘の屈筋の負傷で負傷者リスト(IL)入りすると発表。そこから同8月6日に復帰を果たすとここまでライトで出場していましたが打者専念のDHに変更となりました。復帰2戦目でヒットを記録すると7戦目で待望の1発を出すなど打者として復活を果たしていました。

外野手復帰についてブーン監督は「彼が楽に投げて、自分を守れるようになるまで、我々は努力している。今年、彼がいつものように投げられるようになるとは思っていないが、それでも構わない。彼がフィールドに出て、自分を守り、自分のスタイルを表現できると確信しなければならない」と話します。

一方でジャッジ選手は「なぜそんなことを言ったのか分からない。監督はここ2週間、僕の投球を見ていない。僕はきっと復帰できると確信している」と反発。それに対してブーン監督は「当初私が言いたかったのは、彼が復帰して、私たちが見慣れているアーロン・ジャッジのような送球を投げることを期待していないということだ」と答えました。

現在ジャッジ選手は投球距離は約45メートルまで伸びましたが、まだ本格的な送球は行っていません。これについてもジャッジ選手には明確な考えがあり「僕はバカじゃないから、慎重にプレーして、これ以上悪化させないようにするつもりだ。8月、9月、10月と残りはたくさんある。全ての試合に出場しないといけない。だから、賢くプレーするしかない」と明かしました。

ブーン監督はに日本時間22日から始まるレッドソックスとの4連戦でジャッジ選手が外野手に復帰する可能性は残していると述べています。