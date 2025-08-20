¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥Û¥é¡¼¡¦¥Ê¥¤¥È¡×¤ÎÇ®¶¸¤ÈÀä¶«¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ª¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¡Ö¥Õ¥©¡¼¥È¥Ê¥¤¥È¡×
¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥Û¥é¡¼¡¦¥Ê¥¤¥È¡×¤ÎÇ®¶¸¤ÈÀä¶«¤¬¡¢À¤³¦Åª¿Íµ¤¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¡Ö¥Õ¥©¡¼¥È¥Ê¥¤¥È¡×¤Ë½éÅÐ¾ì¡ª
¡Ö¥Ï¥ß¥¯¥Þ¡×¤¬»ÙÇÛ¤¹¤ë¿¿ÌëÃæ¤Î¥Ñ¡¼¥¯¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡È¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡É¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ØUNIVERSAL STUDIOS JAPAN HALLOWEEN HORROR NIGHTS HUNT¡Ù¤¬¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤Þ¤¹¡ù
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¡Ö¥Õ¥©¡¼¥È¥Ê¥¤¥È¡×¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥Û¥é¡¼¡¦¥Ê¥¤¥È¡×UNIVERSAL STUDIOS JAPAN HALLOWEEN HORROR NIGHTS HUNT
²èÁüÄó¶¡¡§¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¥×¥ì¥¤³«»ÏÆü»þ¡§2025Ç¯8·î22Æü(¶â) 8:39¡Á¡Á11·î3Æü¡Ê·î¡Ë23:59
Åç¥³¡¼¥É¡§0386-7746-7935
ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¿·¤¿¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤òÄó°Æ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×
2025Ç¯¤Î¡Ø¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥Û¥é¡¼¡¦¥Ê¥¤¥È¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¶²ÉÝ¥ì¥Ù¥ë¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¡¦ÁýÉý¡¦Á´¤Æ¤òËº¤ì¤ë¤Û¤É¶²¤í¤·¤¤»É·ãÅª¤ÊÂÎ¸³¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤ò¸«¤ë
²èÁüÄó¶¡¡§¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤ËÀè¶î¤±¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òµ¿»÷ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡È¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡É¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¡ØUNIVERSAL STUDIOS JAPAN HALLOWEEN HORROR NIGHTS HUNT¡Ù¤¬¡¢Á´À¤³¦¤ÇÁí¥æ¡¼¥¶¡¼¿ô5²¯¿Í¤ò¸Ø¤ë¡Ö¥Õ¥©¡¼¥È¥Ê¥¤¥È¡×¤Ë½éÅÐ¾ì¡ª
À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ò¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥Ã¥×Â¦¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥Ü¡¼¥É¤Ê¤É¡¢¥Ñ¡¼¥¯¤Ç°ìÅÙ¤ÏÌÜ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤ËÊÑ¿È¤·¡¢¼þ°Ï¤ÎÉ÷·Ê¤Ë¤Þ¤®¤ì¤Æ¥Ï¥ó¥¿¡¼¤ÎÌÜ¤òÆ¨¤ì¤Ê¤¬¤é¿È¤ò±£¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥ó¥¿¡¼Â¦¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ï¡¢ÊÑ¿È¤·¤Æ±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥Ã¥×Â¦¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¡¢¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡£
¤Þ¤¿¥×¥ì¥¤Ãæ¡¢¡Ø¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥Û¥é¡¼¡¦¥Ê¥¤¥È¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ï¥ß¥¯¥Þ¡×¤¬ÆÍÇ¡½Ð¸½¡ª
¡Ö¥Ï¥ß¥¯¥Þ¡×¤¬Íº¶«¤Ó¤ò¤¢¤²¤ë¤È¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¼þÊÕ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬°ìÊÑ¤·¡¢°Å¤¬¤ê¤ÎÃæ¤«¤éÌµ¿ô¤Î¥¾¥ó¥Ó¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¾¥ó¥Ó¤¿¤Á¤Ï¥×¥í¥Ã¥×¤Ë²½¤±¤¿¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¤ï¤º¤«¤ÊÆ÷¤¤¤ò´¶¤¸¼è¤ê¡¢¼¡¡¹¤ÈÀÜ¶á¤·¤Æµ¶Áõ¤ò¸«ÇË¤ê¤¢¤Ö¤ê¤À¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËèÇ¯¡¢½©¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤ÆÂç¿Íµ¤¤Î¡Ø¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥Û¥é¡¼¡¦¥Ê¥¤¥È¡Ù¤¬¡¢2025Ç¯¤Ï¥¹¥ê¥ë¤¢¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Õ¥©¡¼¥È¥Ê¥¤¥È¡×¤Ë½éÅÐ¾ì¡£
ºÙÉô¤Þ¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤¿¥²¡¼¥à¶õ´Ö¤Ï¡¢¿¿ÌëÃæ¤Î¥Ñ¡¼¥¯¤È¤¤¤¦ÈóÆü¾ï¤ÎÉñÂæÀßÄê¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¸½¼Â¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤ÊË×Æþ´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¶õ´Ö¤Ç¤â¡¢¥¾¥ó¥Ó¤ËÆÍÇ¡½±¤ï¤ì¤ë¤¢¤Î¶²ÉÝ¤È¥¹¥ê¥ë¤ò¡¢¿·¤·¤¤¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤ì¤ÏÆÈÎ©¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥Õ¥©¡¼¥È¥Ê¥¤¥È ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÅç¤Ç¤¢¤ê¡¢Epic Games¤Ë¤è¤ê¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¡¢»Ù±ç¡¢¤Þ¤¿¤Ï´ÉÍý¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
¥Ï¥ß¥¯¥Þ¤¬¥²¡¼¥à¥Þ¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡ª¥²¡¼¥à¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¥Ï¥ß¥¯¥Þ¡õ¥¾¥ó¥Ó¤È°ì½ï¤Ë¥À¥ó¥¹¡ª
²èÁüÄó¶¡¡§¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
»ÄµÔ¤Ê¥¾¥ó¥Ó¤¿¤Á¤¬¥Ñ¡¼¥¯Ãæ¤ò¶²ÉÝ¤ÇÀ÷¤á¤ë¡Ø¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥Û¥é¡¼¡¦¥Ê¥¤¥È¡Ù¤ËÅÐ¾ì°ÊÍè¡¢ÉÔµ¤Ì£¤Ê¤Î¤Ë¥¥å¡¼¥È¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤È¡¢¼æ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡ÈÀ¸¤ÍÍ¡É¤ä°õ¾ÝÅª¤Ê¥»¥ê¥Õ¤¬ÏÃÂêÊ¨ÆÂç¿Íµ¤¤Î¡Ö¥Ï¥ß¥¯¥Þ¡×¤¬¥²¡¼¥à¤ò»ÙÇÛ¡ª
¥²¡¼¥à¥Þ¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¿¿ÌëÃæ¤Î¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡È¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡É¤ò¤«¤Íð¤·¤Þ¤¹¡£
²èÁüÄó¶¡¡§¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
º®Íð¤Î¤Ê¤«¾¡Íø¤·¤¿¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥ËþÅÀ¤Î¥²¡¼¥à¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢¡Ö¥Ï¥ß¥¯¥Þ¡×¡õÂçÎÌ¤Î¥¾¥ó¥Ó¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¥À¥ó¥¹¤Ç¤¤ëÇ®¶¸ÂÎ¸³¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¤Î¥×¥í¥Ã¥×¥¹¤Ê¤É¤âÅÐ¾ì
²èÁüÄó¶¡¡§¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
»²²è´ë¶È³Æ¼Ò¡Ê±Ñ¸ì¼ÒÌ¾¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È½ç¡Ë¡§¥¤¥ª¥ó¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¿B-R ¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó ¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡¿ÆüËÜ¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é³ô¼°²ñ¼Ò¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡¿³ô¼°²ñ¼Ò»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¡¿»°°æ½»Í§¥«¡¼¥É³ô¼°²ñ¼Ò
¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¤Î¥×¥í¥Ã¥×¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥ª¥ó¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹
²èÁüÄó¶¡¡§¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
B-R ¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó ¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à
²èÁüÄó¶¡¡§¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
ÆüËÜ¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é
²èÁüÄó¶¡¡§¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
EDION¡Ê¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡Ë
²èÁüÄó¶¡¡§¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
»°°æ½»Í§¥«¡¼¥É
²èÁüÄó¶¡¡§¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥Ñ¡¼¥¯¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥Õ¡¼¥É¤äÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤¬¡¢¥×¥í¥Ã¥×Â¦¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬ÊÑ¿È¤Ç¤¤ë¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¥²¡¼¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
YouTube LiveÇÛ¿®
¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡§LiaqN¡Ê¤ê¤¢¤ó¡Ë¤µ¤ó ÇÛ¿®Æü»þ¡§
Æü»þ¡§2025Ç¯8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë16:00 ¥¹¥¿¡¼¥È
ÇÛ¿® URL¡§https://www.youtube.com/live/F18E0AilTrwNephrite¡Ê¥Í¥Õ¥é¥¤¥È¡Ë¤µ¤ó ÇÛ¿®Æü»þ¡§
Æü»þ¡§2025Ç¯8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë20:00 ¥¹¥¿¡¼¥È
ÇÛ¿® URL¡§https://youtube.com/live/Bj3ZFqq0Juc?feature=share
»ëÄ°ÊýË¡¡§ LiaqN¡Ú¤ê¤¢¤ó¡Û¤µ¤ó¡¢Nephrite¡Ú¥Í¥Õ¥é¥¤¥È¡Û¤µ¤ó¤Î YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤êÇÛ¿®
¡ØUNIVERSAL STUDIOS JAPAN HALLOWEEN HORROR NIGHTS HUNT¡Ù¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¿Íµ¤YouTuber¤ÎLiaqN¤µ¤ó¡¢Nephrite¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥ì¥¤¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ò³«ºÅ¡£
¥Õ¥©¡¼¥È¥Ê¥¤¥È¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿LiaqN¤µ¤ó¡¢Nephrite¤µ¤ó¤¬¡¢¥²¡¼¥àÆâ¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤¿¿¿ÌëÃæ¤Î¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¡¢¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¥×¥í¥Ã¥×¥Ï¥ó¥È¡Ê¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¥Ð¥È¥ë¡Ë¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬YouTube Live¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥²¡¼¥à¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ê¤éÃ¯¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥²¡¼¥à¤Ë»²²Ã¤·¡¢YouTuber¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥²¡¼¥à¥Þ¥¹¥¿¡¼¡Ö¥Ï¥ß¥¯¥Þ¡×¤¬¥ë¡¼¥ë¤ò¤«¤Íð¤·¡¢¥¾¥ó¥Ó¤¬½±¤¤¤«¤«¤ë¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÅ¸³«¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¥×¥íe¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¡ÖDetonatioN FocusMe¡×¤È°ì½ï¤Ë¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È
³«ºÅÆüÄø¡§2025Ç¯9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦9·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¼Â»ÜÍ½Äê
²ñ¾ì¡§¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó²£ÉÍÀ¾¸ýËÜÅ¹ 6F¡Ö¥ª¥¯¥¿¥´¥ó¡×
»²²ÃÊýË¡¡§¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Ë¤Æ2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë°Ê¹ß¡¢¹ðÃÎ³«»Ï
¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¸ø¼°¥¢¥×¥ê: https://my.edion.jp/r/e58f1545d6
¥²¡¼¥à¤Î¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó²£ÉÍÀ¾¸ýËÜÅ¹¤Îe¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂÐÀï¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ö¥ª¥¯¥¿¥´¥ó¡×¤Ë¤Æ¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ï¡¢¥×¥íe¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¡ÖDetonatioN FocusMe¡×¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¶¨ÎÏ¡õÂÐÀï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²èÌÌ¤Ë¹¤¬¤ë¡Ø¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥Û¥é¡¼¡¦¥Ê¥¤¥È¡Ù¤ÎÎ×¾ì´¶¤¢¤ëÀ¤³¦¤Ë¡¢¥È¥Ã¥×¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤È¤â¤ËÈô¤Ó¹þ¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆüÄø¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó²£ÉÍÀ¾¸ýËÜÅ¹¸ø¼°X¤Ë¤Æ³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤Ï¥×¥í e ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à DetenatioN FocusMe ¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¹
¢¨¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¹
¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥Û¥é¡¼¡¦¥Ê¥¤¥È¡×¤ÎÇ®¶¸¤ÈÀä¶«¤¬¡¢À¤³¦Åª¿Íµ¤¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¤Ë½éÅÐ¾ì¡ª
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¡Ö¥Õ¥©¡¼¥È¥Ê¥¤¥È¡×¤Ë¤Æ2025Ç¯8·î22Æü8»þ39Ê¬¤è¤ê³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡ØUNIVERSAL STUDIOS JAPAN HALLOWEEN HORROR NIGHTS HUNT¡Ù¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ù
Â³¤¤ò¸«¤ë
Â³¤¤ò¸«¤ë
HARRY POTTER and all related characters and elements © & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © J.K. Rowling.
MINIONS TM & © 2025 Universal Studios.
© Nintendo
TM & © Universal Studios & Amblin Entertainment
TM & © 2025 Universal Studios. All rights reserved.
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥Û¥é¡¼¡¦¥Ê¥¤¥È¡×¤ÎÇ®¶¸¤ÈÀä¶«¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ª¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¡Ö¥Õ¥©¡¼¥È¥Ê¥¤¥È¡× appeared first on Dtimes.