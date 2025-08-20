マックハウスが上げ幅を拡大、Ｎｅｘｔ Ｆｉｎａｎｃｅ Ｔｅｃｈと暗号資産の戦略的運用で基本契約締結 マックハウスが上げ幅を拡大、Ｎｅｘｔ Ｆｉｎａｎｃｅ Ｔｅｃｈと暗号資産の戦略的運用で基本契約締結

マックハウス<7603.T>が上げ幅を拡大している。午後２時１５分ごろ、ブロックチェーン・インフラ企業であるＮｅｘｔ Ｆｉｎａｎｃｅ Ｔｅｃｈ（東京都渋谷区）と、暗号資産の戦略的運用及び関連事業展開に向けた基本契約を締結したと発表しており、好材料視されている。



マックハウスでは、既存事業の構造改革と並行して成長性の高いデジタルアセット領域への本格的な進出を進めており、今回の基本契約締結によりＮｅｘｔ Ｆｉｎａｎｃｅ Ｔｅｃｈが提供する「ビットコイン運用管理サービス」を中核とした事業化を本格的に推進する。同サービスは、上場企業や機関投資家向けに設計された高度なセキュリティーと制度対応力を備えた暗号資産の運用支援インフラであり、企業による暗号資産の長期保有・戦略的活用をサポートするという。なお、同件による２６年２月期業績への影響は軽微としている。



出所：MINKABU PRESS