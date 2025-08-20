20日15時現在の日経平均株価は前日比635.06円（-1.46％）安の4万2911.23円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は826、値下がりは737、変わらずは54。



日経平均マイナス寄与度は222.85円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が167.47円、東エレク <8035>が36.47円、コナミＧ <9766>が26.34円、ファストリ <9983>が21.88円と続いている。



プラス寄与度トップは京セラ <6971>で、日経平均を11.07円押し上げている。次いでダイキン <6367>が7.77円、ＫＤＤＩ <9433>が7.50円、ホンダ <7267>が6.38円、ＯＬＣ <4661>が5.27円と続く。



業種別では33業種中18業種が値上がり。1位は水産・農林で、以下、食料、鉱業、陸運と続く。値下がり上位には非鉄金属、その他製品、情報・通信が並んでいる。



※15時0分9秒時点



