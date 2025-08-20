¥¹¥ä¥¹¥äÌ²¤ëÊ¿Ìî»çÍÔ¤Î¿²´é¤Ë¡Ö¥¥ì¥¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Öµ®½Å¡×¤ÎÀ¼¡£¥¤¥¿¥º¥é´é¤Ç¥Ôー¥¹¤¹¤ë¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤Ë¤âÃíÌÜ
Ê¿Ìî»çÍÔ¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¡£Number_i¤Î¿·¶Ê¡ÖÌ¤³ÎÇ§ÎÎ°è¡×MV¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①②Ê¿Ìî»çÍÔ¤Î¿²´é Â¾¡¢¡ÖÌ¤³ÎÇ§ÎÎ°è¡×MV¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡ÚÆ°²è¡ÛNumber_i¡ÖÌ¤³ÎÇ§ÎÎ°è¡×MV
¢£¥Ö¥é¥ó¥³¤ÇÍ·¤ÖÌµ¼Ùµ¤¤Ê»Ñ¤â¡ªÊ¿Ìî»çÍÔ¤¬¡ÖÌ¤³ÎÇ§ÎÎ°è¡×MV¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂçÎÌÅê¹Æ
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Áð¤¬À¸¤¤ÌÐ¤ë¹Âç¤Ê¾ì½ê¤Ç¥Æー¥Ö¥ë¤ò°Ï¤àÊ¿Ìî¡¢¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡¢´ßÍ¥ÂÀ¤ò±ó¤¯¤«¤éÂª¤¨¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê1ËçÌÜ¡Ë¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¥Ñ¥¤¥×°Ø»Ò¤ËºÂ¤ê¡¢ÏÓ¤òÁÈ¤ó¤Ç¥¹¥ä¥¹¥ä¤ÈÌ²¤ëÊ¿Ìî¤Î²£¤Ç¡¢¥¤¥¿¥º¥é¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥Ôー¥¹¤ò¤¹¤ë¿ÀµÜ»û¡Ê3ËçÌÜ¡Ë¡¢ÂÎ¤òÈ¿¤é¤·¡¢Â¤ò¥Ô¥ó¤È¿¤Ð¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¥Ö¥é¥ó¥³¤Ë¾è¤ëÊ¿Ìî¡Ê7¡¢9～13ËçÌÜ¡Ë¤Ê¤É·×13Ëç¤Î¼Ì¿¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ê¤È¥»¥Ã¥È¤·¤¿¼·»°Ê¬¤±¤ÎÊ¿Ìî¤¬ëÃ¤·¤²¤ÊÉ½¾ð¤ò¤·¤¿¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê5ËçÌÜ¡Ë¤ä¡¢ÇúÈ¯¤·¤¿¤è¤¦¤ËÈ±Á´ÂÎ¤òÎ©¤Æ¤¿¥á¥¬¥Í»Ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê6ËçÌÜ¡Ë¤â¡£¤¤¤Å¤ì¤â°ìÂ«¤ÎÁ°È±¤¬¥Á¥ç¥í¤Ã¤È½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡£
³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢SNS¤ä¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê»çÍÔ¤¯¤ó¤¬¸«¤ì¤Æ¤·¤¢¤ï¤»¡×¡Ö¥Ö¥é¥ó¥³¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í£÷¡×¡Ö¿²´é¤ä¤Ð¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÌ²¤Ã¤Æ¤ë²£¤Ë¥ä¥ó¥Á¥ã¤½¤¦¤ÊËö¤Ã»Ò¤¤¤ë¤Í¾Ð¡×¡Ö¤ï¤ó¤Ñ¤¯¤À¤Ê¤¡¡×¡Ö»çÍÔ¤¯¤ó¤Î¼·»°Ê¬¤±¹¥¤¡×¡Ö¿²´é¥¥ì¥¤¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈ±¤ÎÌÓÇúÈ¯¤·¤Æ¤Æ¤â3¿Í¤Ï¤º¤Ã¤È¥¤¥±¥á¥ó¡×¡Ö¤³¤ÎÈ±·¿¤Þ¤¸»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Ê¿Ìî»çÍÔ¤Î¡È¿¶¤êÉý¡É¤¬ÏÃÂê¡ª¿·¶Ê¡ÖÌ¤³ÎÇ§ÎÎ°è¡×MV¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É
¤Ê¤ª¡¢¥°¥ëー¥×¤Î¸ø¼°SNS¤Ç¤Ï¡¢MV¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊSHO ver.¡Ë¤â¸ø³«¡£¥Ô¥ó¥¯¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ù¥¹¥È¡¢¼·»°Ê¬¤±¤·¤¿Ê¿Ìî¡Ê1ËçÌÜ¡Ë¤Ï¡¢°áÁõ¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤ä¥Ýー¥¸¥ó¥°¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢³æÉý¤¬ÎÉ¤¯¸«¤¨¤ë¡£Â³¤¯2ËçÌÜ¤Ï¥°¥ìー¤Î°áÁõ¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¥¥á¥·¥ç¥Ã¥È¡¢6ËçÌÜ¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤È¥Ö¥é¥ó¥³¤Ë¾è¤Ã¤¿3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢Ê¿Ìî¤ÏÏÆ¤ÈÂ¤òÄù¤á¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯ºÂ¤Ã¤Æ¤ë¡£ÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¤ä»Ñ¤ò¸«¤»¤ëÊ¿Ìî¤Ë¡Ö¿¶¤êÉý¤¬¥ä¥Ð²á¤®£÷¡×¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£