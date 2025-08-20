¡ÚMLB¡Û±¦ÉªÉé½ýÃæ¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¡¢¥Öー¥ó´ÆÆÄ¤Î¸«²ò¤ËÌÔÈ¿ÏÀ¡Ö¸µ¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤ì¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¡¡ÀáÌÜ¤Î40¹æ¤Ç¥ëー¥¹¤éµåÃÄ¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê
¥ä¥ó¥ー¥¹¤Î¥¢ー¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤Ï19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥ì¥¤¥ºÀï¤Ë¡Ö2ÈÖDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Âè1ÂÇÀÊ¤Ç2»î¹ç¤Ö¤ê¤Î°ìÈ¯¤È¤Ê¤ë40¹æ¥¢ー¥Á¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¼«¿È4ÅÙÌÜ¤Î¥·ー¥º¥ó40ËÜÎÝÂÇ¤òÃ£À®¤·¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï»î¹çÁ°¡¢¥¢ー¥í¥ó¡¦¥Öー¥ó´ÆÆÄ¤¬È¯¤·¤¿¡Öº£µ¨Ãæ¤ËÈà¤¬ÉáÃÊÄÌ¤ê¤ÎÁ÷µå¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ËÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¢£¡Öº£µ¨¤ÏDHÀìÇ°¡×¤ËÈ¿È¯
½é²ó1»à¤Ç·Þ¤¨¤¿¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡£Áê¼êÀèÈ¯¥·¥§ー¥ó¡¦¥Ð¥ºÅê¼ê¤Î3µåÌÜ¥«¥Ã¥È¥Üー¥ë¤òÂª¤¨¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ø°ìÄ¾Àþ¡£Â®ÅÙ112.3¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó180.7¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥429¥Õ¥£ー¥È¡ÊÌó130.7¥áー¥È¥ë¡Ë¡¢³ÑÅÙ29ÅÙ¤È¤¤¤¦ÂÇµå¤Ï¡¢2»î¹ç¤Ö¤ê¤Î40¹æ¥¢ー¥Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
MLB¸ø¼°X¤Ï¡¢¤³¤Î°ìÈ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï¥Ùー¥Ö¡¦¥ëー¥¹¡Ê11²ó¡Ë¡¢¥ëー¡¦¥²ー¥ê¥Ã¥°¡Ê5²ó¡Ë¡¢¥ß¥Ã¥ー¡¦¥Þ¥ó¥È¥ë¡Ê4²ó¡Ë¤ËÊÂ¤Ó¡¢¥·ー¥º¥ó40ËÜÎÝÂÇ°Ê¾å¤ò4²óµÏ¿¤·¤¿¥ä¥ó¥ー¥¹¤ÎÁª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ì¾ÌçµåÃÄ¤¬¸Ø¤ë¥ì¥¸¥§¥É¤¿¤Á¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¥Áー¥à¤ËÉº¤¦ÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤ò°ìÁÝ¤¹¤ëËÜÎÝÂÇ¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Öー¥ó´ÆÆÄ¤Ï»î¹çÁ°¡¢±¦ÉªÉé½ý¤Ë¤è¤êDH¤Ç¤Î½Ð¾ì¤¬Â³¤¯¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£Ç¯Ãæ¤ËÈà¤¬ÉáÄÌ¤ËÅê¤²¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Þ¤ÇÌá¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢º£µ¨¤Î»Ä¤ê¤â³°Ìî¼éÈ÷¤Ë½¢¤¯¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤òÅÁ¤¨Ê¹¤¤¤¿¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬ÌÔÈ¿ÏÀ¡£¡Ö¤Ê¤¼´ÆÆÄ¤¬¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£Èà¤Ï¤³¤Î2½µ´Ö¡¢»ä¤¬Åê¤²¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£¼«Ê¬¤Ï¸µ¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤ì¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿¡£
¢£»Ø´ø´±¤Ï¹²¤Æ¤Æ¿¿°Õ¤òÀâÌÀ
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¶ò¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¿µ½Å¤Ë¤ä¤Ã¤Æ°²½¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤À8¡¢9¡¢10·î¤È¥·ー¥º¥ó¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á´Éô¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¸¤¯ÂÐ±þ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¥Öー¥ó´ÆÆÄ¤Ï²þ¤á¤ÆÈ¯¸À¤Î¿¿°Õ¤òÀâÌÀ¡£¡Ö¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²æ¡¹¤¬¸«´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢ー¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Î¡¢Èà¤é¤·¤¤¤¹¤´¤¤Á÷µå¤ò¤¤¤¤Ê¤ê´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡×¤È¼áÌÀ¤·¤¿¡£
»Ø´ø´±¤È¼çË¤¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î°Õ¸«ÉÔ°ìÃ×¤Ç¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥Áー¥à¤Ï¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ËÂ³¤¡¢3ÈÖ¥³¥Ç¥£¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ãー³°Ìî¼ê¡¢4ÈÖ¥¸¥ã¥ó¥«¥ë¥í¡¦¥¹¥¿¥ó¥È¥ó³°Ìî¼ê¤âÏ¢ÃÆ¡£½é²ó¤«¤é3¼ÔÏ¢Â³¥¢ー¥Á¤ÎÌÔ¹¶¤ò¸«¤»¤Æ¥ì¥¤¥º¤òÊ´ºÕ¤·¤¿¡£
¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï7·î¤Î¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥ºÀï¤Ç±¦Éª¤òÉé½ý¡£Á÷µå»þ¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸½ºß¤ÏDH¤Ç¤Î½Ð¾ì¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£