福留光帆、完熟フレッシュ・池田レイラは「私がもう、1番好きな女」

タレントの福留光帆（21歳）が、8月19日に自身のYouTubeチャンネルを更新。20歳になった完熟フレッシュ・池田レイラについて、「私がもう、1番好きな女」と語った。



完熟フレッシュ・池田レイラが20歳になった記念に、福留光帆がボートレースを教えるという企画を実施。福留が「あれ？ 原菜乃華さん？」とイジると、池田は「違います。ジェネリック原菜乃華じゃないです」とツッコミを入れる。



福留は「私がずっとジェネリック原菜乃華さんって呼んでるんですけど、マジで可愛いよね。本当に面白い。私がもう、1番好きな女」と言って抱き寄せ、強火のオタクぶりをアピール。



そして福留は「気をつかわない女なんですけどね、本当、妹の次に気をつかわないかも」と語った。