¥Ñ¡¼¥½¥ë¡¢¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤ª¤¦¡£¡×¤ÎÇ§ÃÎ¤È¶¦´¶¤ò¹¤²¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¥à¡¼¥Ó¡¼¸ø³«
¥Ñ¡¼¥½¥ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ª¤è¤Ó¥°¥ë¡¼¥×¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤ª¤¦¡£¡×¤ÎÇ§ÃÎ¤È¶¦´¶¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤ë¤¿¤á¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥à¡¼¥Ó¡¼¡Ö¾Íè¤ÎÌ´¡×¤òÀ©ºî¡¦¸ø³«¤·¤¿¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¥à¡¼¥Ó¡¼¡Ö¾Íè¤ÎÌ´¡×
¥Ö¥é¥ó¥É¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ï¡¢°ì¿Í¤Î½÷À¤Î¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯Æü¾ï¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¿Í¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤Ã¯¤«¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤Î¾Ð´é¤È¤Ê¤Ã¤ÆÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥à¡¼¥Ó¡¼¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ï±§ÃèÈô¹Ô»Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿Èþ·î¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤é»þ´Ö¤Ï·Ð²á¤·¡¢Èþ·î¤ÏÊ¸¶ñ¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¿·¾¦ÉÊ³«È¯¤òÃ´Åö¤¹¤ë¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¤Ï¤¿¤é¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤Ë¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ä¤Ä¤â¡¢ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤¿¤é¤¯»Ñ¤È¼ÂºÝ¤ÎÆü¡¹¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢Èþ·î¤¬´ë²è¤·¤¿¾¦ÉÊ¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î»Å»ö¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤·Á¤Ç±§ÃèÈô¹Ô»Î¤Ë¤Þ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯¡Ù¤Ï¡¢¼Â¤ÏÃ¯¤«¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬¤«¤Ä¤ÆÁÛÁü¤·¤¿Ì´¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤ÉÕ¤¡¢¤Þ¤¿°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¡£
¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥ë¸ø¼°¥Ö¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëPERSOL¡×¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
