「コーデ悩んだらコレ！」【ユニクロ】40代おしゃれママが愛用♡「上品ワンピ」

季節の後半に差し掛かった今、コーデ組みに悩んだときには、オンにもオフにも着まわしやすいキャミワンピースがおすすめ。リサーチする中で気になったのは、40代ママインフルエンサーの@ma_anmiさんが愛用している【ユニクロ】のサテン生地のキャミワンピ。上品な光沢と美しいドレープ感で大人に似合う一枚です。今から秋口まで活躍しそうなアイテムを素敵な着こなしと合わせてレポート。

美しい光沢感で品の良さをまとえるサテンワンピ

【ユニクロ】「サテンキャミソールワンピース」\3,990（税込）

サテンならではの美しい光沢感で、品良く着こなせそうなワンピース。ストンと落ちるシンプルなシルエットだから、デイリーはもちろんちょっとしたお呼ばれシーンにも映えるかも。浅めのVネックですっきり上品に見えるのも、ミドル世代におすすめしたいポイント。ベージュやブラウンといった今季のトレンドカラーをはじめ、ブラック・ダークグリーンなど落ち着いたトーンの色展開です。

甘めのブラウスを大人顔に印象チェンジ

@ma_anmiさんが購入したのは、シックで大人っぽいブラック。フェミニンなボリューム袖のブラウスも、ブラックのサテンワンピと重ね着すればグンと上品な雰囲気に。タンクトップと合わせてヘルシーに肌見せをしたり、レースワンピとレイヤードしてドレッシーに着こなすのもおすすめ。@ma_anmiさんは、「コーデに悩んだらコレ」とデイリーコーデに引っ張りだこのようです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@ma_anmi様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M