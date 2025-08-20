Image: NVIDIA Edit: ギズモード・ジャパン

デカLLM動かすのでなければ、相場が落ち着いてからの素RTX 50シリーズを狙うのもアリだよね。

NVIDIAって、メジャーアップデート前に筋肉マシマシなリフレッシュ版、RTX SUPER シリーズを出てくるんですよ。もう1〜2年待ったら出てくる、次世代の素晴らしいアーキテクチャを待つために買い控えしちゃうユーザーに対して、今すぐ買えるこっちの水は甘いぞってアピってくるんですよ。

マイナーチェンジなんて、別に大したことないっしょ、と思うかもしれません。でも、この年末から出てくるとウワサされているリフレッシュ版のRTX 50 SUPERは、マジ買うべきGPUになると思います。

だってメモリが1.5倍に増強すると言われているんだもの。それなのに価格が従来通りといわれています。買い時フェスティバル開催じゃないですか！

ミドルレンジのGPUだと、以下のようになるのではとウワサされています。

RTX 5070 12GB→RTX 5070 SUPER 16GB RTX 5070 Ti 16GB→RTX 5070 Ti SUPER 24GB RTX 5080 16GB→RTX 5080 SUPER 24GB

これは基板にはんだ付けするメモリチップが、2GB/1個から3GB/1個に変わるかららしいですが、結果としてVRAMが1.5倍になるってボーナスだよなあ。特にデカいAIモデルをローカルを動かしたい人と、VRAMはいくらあっても贅沢に消費したるからね♥なVRChatのユーザーは、RTX 50 SUPER登場の暁にこそ蓄えた資産を放出するべきタイミングとなるでしょう。

同時にSUPERというマイナーチェンジが起これば、既存モデルの流通在庫は型落ちになり相場が下がるはず。だから、4KゲームによしAIによしなRTX 5070 Tiあたりが狙い目になるともいえます。ゲーマーだったらこっちを狙いすますのもアリすぎですね！

Source: Notebookcheck<.small>