北斗晶、84歳の誕生日を迎えた父親を祝福「本当に身体に気をつけて欲しいものです」

タレントの北斗晶が19日に自身のアメブロを更新。84歳の誕生日を迎えた父親への思いをつづった。

この日、北斗は「改めまして8月15日の5時に夢中5000回記念公開生放送を観てくださった皆様、有り難う御座いました」と感謝のコメント。「毎週のチームワークの良さが火曜日は出たのではないでしょうか！？」と放送を振り返り「スタッフの皆さん本当にお疲れ様でした」とつづった。

続けて「実は8月19日本日は…私の父お父ちゃん84歳の誕生日」と報告し「仕事の前にパパとお祝いに行ったけど、残念ながら外出中で会えなかったのよ〜」と説明。「でも、夜に孫にひ孫達がお祝いに行ってくれたそうで」と明かし「それが何よりも嬉しかったんじゃないかな」と長男・健之介さんと父親の2ショットを公開した。

さらに「畑仕事は生き甲斐で長生きの秘訣なんだろうけど本当に身体に気をつけて欲しいものです」と父親への思いを吐露。「旅行が大好きだから、また連れて行ってやりたいと思うんだけど」といい「とにかく、元気に長生きしてね〜お誕生日おめでとう」と祝福の言葉をつづった。

また、生放送後に大阪へ移動したことを明かし「大阪に着いたら驚き 夜10時になるのにこの暑さ。夜までこんなに暑いなんて怖すぎる」とコメント。「この暑さと体調不良で奪われていく体力をなんとか戻さないと…こんなに体調が悪くて戻らないのは久々」と告白しつつ「しっかりホテルで睡眠をとって明日に備えます」とつづり、ブログを締めくくった。