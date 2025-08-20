古村比呂、いまだ続いている帯状疱疹の現状を報告「なかなかシブトイ」

女優の古村比呂が18日と19日に自身のアメブロを更新。帯状疱疹による現在の病状についてつづった。

18日のブログで、古村は「4日間もブログを書けず自分でもビックリです」と切り出し「ブログを書こうとスマホに向かうのですが直ぐに眠くなってしまい4日間寝てばかり」「痛みが和らいできた分やっと眠れるこの頃」と明かした。

続けて、帯状疱疹の病状について頭部の右側にのみ発症していることを報告し「発疹が破けそれが髪に絡みべっとり頭皮を纏いカチカチ&イタイタが続いています」と詳細を説明。一方で「大分痛みが引いて来ました」「熱も37.1〜38度を行ったり来たりしていましたがやっと36度代を保っています」（原文ママ）とつづった。

さらに「眼の腫れも」「引いてきました」と述べ「確実に快方へ向かってます コレを乗り越えたら最強古村比呂誕生間違いなしです！」とお茶目にコメント。「みなさまへ感謝を込めて癒しのシェアを」「ご機嫌な天使ちゃん」と孫の写真を公開した。

19日に更新したブログでは「昨日よりも良くなって来ました！と報告したかったですが なかなかシブトイ帯状疱疹」と現状に言及。「頭皮の帯状疱疹の回復がイマイチで頭重だる＆ムカムカ＆貧血が続いてます」と明かした。

一方で「眼の腫れが落ち着いてきました 体温も37.1度をキープ中」と報告。最後に「ブログを書けることは良き方向かと 行きつ戻りつ回復していきますね」と前向きにつづり、ブログを締めくくった。