お笑いコンビ「鬼越トマホーク」の良ちゃん（39）が19日深夜に放送されたテレビ朝日「クロナダル」（火曜深夜1・58）に出演。「芸能人に本気で怒られた」という過去を明かした。

この日は「鬼越初参戦！嫌われ者たちが暴露合戦！」と題して、令和・平成を代表する“嫌われ者”たちが大集合。お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん、お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」のナダル、お笑い芸人のゆってぃ、お笑いコンビ「鬼越トマホーク」の金ちゃん、良ちゃんらの中で、最も嫌われ者に選ばれたらお仕置きとして椅子にビリビリ電流が流れるという企画を放送した。

「芸能人に本気で怒られたことがあるか」という話題になり、良ちゃんは「僕2回あるんですよ、もう何回も言っているんで言えるんですけど。大友康平さんに本気で怒られたんですよ」と明かし、「モノマネの番組に審査員で来ていて、大友さんって凄いボケるんですよ、面白い方なんで。でもボケが長いんですね…。盛り上がったら長くボケてしまうと、それ指摘したら“俺がまだボケてる最中だろうが！”って。本番中です」といい、「大友さんとほんこんさんにはガチで怒られました」と振り返った。

これに対し、ナダルは「僕もマジで怒られましたからね、あんまり名前出せないですけど。ピー音入れられるんやったら（怒られた人の名前を明かしても）いいですけど」とコメント。金ちゃんから「今の時点でちょっとコンプラ気にしてる」と指摘されると、ナダルは「分かった分かった、OKOK。サバンナ高橋さんと勝俣州和さんや！（放送で）使え！」と告白した。