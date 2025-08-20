X（旧Twitter）で話題になっているのは、多くの人に『トンカツにしか見えない』と言われてしまったダックスさんのお姿。まさに『ギリギリイヌ判定』なその光景は記事執筆時点で193万回を超えて表示されており、6.7万件のいいねが寄せられることとなりました。

愛犬が『ギリギリ犬判定』に参加した結果…

Xアカウント『@DachsMonji』に投稿されたのは、ミニチュアダックスフンド「じろ」くんのお姿。

この日は、動物病院で腹部エコーのためにお腹の毛を剃ってもらうことになり、帰宅後、じろくんはお風呂に入り、怒って床を転げ回っていたのだといいます。

荒ぶるじろくんを飼い主さんが何気なく撮影したところ…そのお姿が、大きな反響を呼ぶこととなったのです。

まさかの光景に爆笑と絶賛

ふわふわの毛が刈られてしまったお腹を放り出し、『もう何もかも嫌になった』といわんばかりに脱力していたというじろくん。

そのお姿は…どこからどう見ても、揚げたての『トンカツ』そのもの。

カリッ、サクッ、中はジュワ…なんて想像さえも広がってしまいそうなそのお姿は、キャベツが添えられたり、本物のトンカツと比較されたりと、多くの反響を呼ぶこととなったのでした。

この投稿には「ソースかけたい」「キャベツ添えたい」「トンカツにそっくり」「これはまたキレイな衣の色で」「アップにしたら余計トンカツだ」「AIもトンカツと判定するレベル」など、多くのコメントが寄せられています。

仲良し家族の日常が大人気

子犬の頃、虐待されていたというつらい過去を持つじろくん。飼い主さんと運命の出会いを果たした後、自然豊かな田舎でのびのびと暮らしたことから、とにかくパワフルでタフになったのだそう。

飼い主さんに溺愛されながら、ミニプードルの「はる」ちゃん、元野良猫「くま」さん、元さくら猫「ふく」さん、「てん」さんと共に暮らすじろくんの日常は、日々ダックスの魅力や癒やしを発信し続けています。

