トリミング前にお経を読んでもらったら、愛犬が…？あまりにもコミュ力が高いわんこの行動に笑いが止まらないと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で207万回再生を突破し、「空気読んでるｗ」「めっちゃ馴染んでて笑った」「可愛すぎてわけわからん」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：家に住職がやってきて様子をうかがう犬→お経が終わった直後にみせた『まさかの行動』】

自宅に住職さんがやってきた

TikTokアカウント「chocochan_0409」の投稿主さんが、自宅に住職さんを呼んだときのこと。愛犬のポメラニアン「ちょっちゃん」が見守る中、お経を読んでもらったのだそうです。

ちょっちゃんは、静かに住職さんを見つめる家族に合わせ、家族の膝の上でじっとしていたそう。空気を読んだのか、すっかり場の雰囲気に馴染んでいたといいます。しかし、その目は終始住職さんを凝視…。なにか企んでいるような表情に、投稿主さんも思わずソワソワ。

まさかの行動に笑いが止まらない

お経が終わると、ちょっちゃんは一目散に住職さんの元へ！当たり前のように膝に乗ると、なでなでを要求したのだそうです。実は、ちょっちゃんはとっても人間好きなわんこ。見るからに優しそうな住職さんに、なでてほしくてたまらなかったのかもしれません。

住職さんの膝でなでられているときのちょっちゃんは、自慢げに投稿主さんの方をチラ見してきたとか。「ええやろ～」と誇らしげな表情に、笑いが止まりません…！

トリミングでも愛想抜群♡

住職さんが帰ったあと、投稿主さんはちょっちゃんをトリミングに連れていきました。トリマーさんに預けて様子を見ていると、よほどトリマーさんを信頼しきっているのか、ドライヤーで乾かされながらウトウトしていたそうです。

しばらくしてお迎えに行くと、ガラス越しにまだ寝ているちょっちゃんの姿が。やっと起きたと思うと、さっきまでの寝姿はどこへやら、満面の笑みで駆け寄ってきたとか…。

あまりにも調子がいいちょっちゃんの姿に、投稿主さんも「誰でもええんかい」と不満気。投稿主さん愛されているからこそ、いろいろな人に懐いてしまうのではないでしょうか♪

コメントでは「住職さんイヌ好きなんだろうなぁ～」「触り方が慣れてる」など感嘆の声から、「こんな人懐っこい犬おるんやw」と笑いを呼び話題に。中には「めっちゃ根に持ってるw」と飼い主さんの心境を察する人もみられました。ちょっちゃんの微笑ましい日常はTikTokアカウント「chocochan_0409」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：TikTokアカウント「chocochan_0409」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。