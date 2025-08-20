サンリオピューロランドが魔法使いの世界に！「PUROHALLOWEEN」で特別なハロウィーン体験
【女子旅プレス＝2025/08/20】東京都多摩市の「サンリオピューロランド」では、2025年9月5日（金）から11月4日（火）までの期間、魔法使いの世界が広がるハロウィーンの時期だけのスペシャルイベント「PUROHALLOWEEN（ピューロハロウィーン）」を開催する。
今年の「PUROHALLOWEEN」は、平日と土日祝日で異なるコンテンツが用意されているのが大きな特徴だ。
土日祝は、ハローキティと国内トップのマジシャン・YOURI、アシスタントのSumikaによる本格的なイリュージョンショー「Let’s マジーケヴィス！ 〜ハロウィーンの魔法とふしぎなお花〜」を上演。ゲストは"見習い魔法使い"として、不思議な魔法の花を咲かせる手伝いをする。
平日は、魔法使いのコスチュームを着たキャラクターたちが日替わりで登場する「PUROHALLOWEEN 撮影会」を開催。ハローキティやシナモロール、クロミ、マイメロディなど、人気キャラクターと特別な記念写真を撮ることができる。
イベント期間中は、館内がハロウィーンの魔法にかかって様変わり。
レディキティハウスはハロウィーン特別装飾となり、人気アイドルユニット・超ときめき◆宣伝部（※◆は正しくは「ハート」）とのコラボによるプロジェクションマッピングが楽しめる。マッピング演出には、ゲストとして超ときめき◆宣伝部メンバーの声の出演も盛り込まれる。
魔法使いのコスチュームを着たキャラクターとの「PUROHALLOWEEN スペシャルグリーティング」も実施（※事前予約制・有料）。ここでしか出会えない特別なキャラクターたちと触れ合える。
さらに、11月2日には超ときめき◆宣伝部とのスペシャルコラボライブも開催予定。魔法使いになったメンバーたちがハロウィーン気分を盛り上げてくれる。
このほか期間限定フードとして、魔法使いの帽子をモチーフにした「ハローキティの魔女っ子カレー」や、キャラクターをイメージしたモンブラン、クレープなど、SNS映えするフードが充実。
カチューシャやぬいぐるみパースなど、イベントをさらに楽しめる身に着けアイテムや、魔法使いをイメージしたコスチュームを着たキャラクターたちが描かれた豆本チャームや缶入りアイシングクッキーといったオリジナルグッズも登場する。
今年のハロウィーンは、見るだけでなく、体験して、食べて、身に着けて楽しめる、魔法の世界のサンリオピューロランドで特別な思い出を作ってみては。（女子旅プレス／modelpress編集部）
日時：2025年9月5日（金）〜11月4日（火）
住所：東京都多摩市落合1-31
※京王線・小田急線・多摩モノレール 「多摩センター駅」
■「PUROHALLOWEEN」概要
