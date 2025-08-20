20日早朝、五泉市の市道交差点で軽トラックと歩行者が衝突する事故があり、歩行者の女性（85）が死亡しました。



事故があったのは五泉市一本杉の丁字路交差点です。警察によりますと20日午前4時半ごろ、直進していた軽トラックが交差点を歩いていた農業の女性（85）に衝突しました。近くを通りかかったドライバーの110番通報を受けて警察と消防が出動。女性は搬送時には意識があり、市内の病院に搬送されましたが、約4時間半後に死亡が確認されました。死因は出血性ショックでした。軽トラックを運転していた自営業の男性（64）にけがはありません。



丁字路交差点には信号や横断歩道はありませんでした。警察が事故の原因や当時の状況を調べています。

