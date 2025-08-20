NEWSの元メンバーが20年ぶりメディア出演、“マッスルバー”に潜入した結果…
アイドルグループ・NEWSの元メンバー・草野博紀（37歳）が、8月19日に放送されたバラエティ番組「愛のハイエナ season4」（ABEMA）に出演。「カメラの前に出るのが20年ぶり」と、久々のロケに出た。
番組は今回、近年、夜の街で話題となっているスポット“マッスルバー”の実態調査へ。「カメラの前に出るのが20年ぶり」と、久々のロケ参加となる元NEWSの草野博紀、お笑いコンビ・コロコロチキチキペッパーズの西野創人が新宿にあるマッスルバー「まっちょまっちょ新宿店」に潜入取材を敢行した。
スタジオゲストの元日本テレビアナウンサーの笹崎里菜と、元AKB48でタレントの河西智美もハラハラと見守る中、マッスルバー店員として接客や、マッスルバー最大の目玉であるマッチョパフォーマンスにも挑んだ。
営業開始直後は自信なさげだった草野も、初めての接客で“壁ドン・腕立て・腹筋”の初パフォーマンスに挑戦。上半身裸になり、女性客と極限まで密着するパフォーマンスをやりきった草野は「すげー、ドーパミンめっちゃ出る」「気持ちいいコレ、天職かも」と、晴れやかな表情を見せた。
その後、接客にも慣れた草野は、マッチョが注射器で客の口にドリンクを注ぐパフォーマンス“マッチョお注射”を自らおねだりするなど、マッスルバー店員として才能を開花。シャンパンが入ると、西野やほかの店員たちと「大胸筋！大胸筋！大胸筋！」とシャンパンコールで盛り上げ、「今日が俺にとってのマッチョ記念日！」と雄叫びをあげる。入店当初より明らかに顔つきの変わった草野は「ここに来てすげー自信もらった」「筋肉ないし、劣等感があったけど、そこじゃない」と達成感を噛みしめた。
一方、序盤から積極的な接客とノリノリのパフォーマンスを披露していた西野だったが、その表情からスタジオMC陣は「もう酔っ払ってるわ」「顔で分かる」と異変を察知。営業時間残り2時間半となった頃には、酔って「朝から晩まで雷雨みたいなロケの後に会いたい」など、独特のフレーズで女性客を口説き始める事態に。「こいつもう無理やって」「これあかんわ」と案じるMC陣をよそに、“マッチョお注射”の注文をゲットした西野の暴走は止まらず、ニューヨーク屋敷は「嫁とめっちゃケンカしてほしい」と苦笑い。スタジオゲストの笹崎は「奥さんいるんですか！？」とドン引き状態となった。
そうした中、セレブな常連客に揃って接客についた草野と西野は、女性からの要望で、男同士でパフォーマンスすることに。酔った西野が突如、草野にキスすると、草野は「やばい！やばい！舌入れてきてる」とまさかの出来事にパニックとなり、屋敷は「吉本クビです」とスタジオから“クビ宣告”をする事態となった。
