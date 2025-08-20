材料ぜーんぶ入れて、ほったらかすだけ『鶏ももと夏野菜のしょうゆオイル煮』

フライパンひとつで作れる、『鶏ももと夏野菜のしょうゆオイル煮』。

彩り豊かなパプリカとミニトマトに、鶏もものうまみがじんわり。ひと口ごとに奥深い味わいが広がって、にんにくの香ばしさが食欲をそそります。

『鶏ももと夏野菜のしょうゆオイル煮』のレシピ

材料（2人分）

鶏もも肉（から揚げ用）……250g

黄パプリカ……1個

ミニトマト……10個

にんにく……1かけ

オリーブオイル

小麦粉

酒

しょうゆ

作り方

（1）下準備する

・パプリカは縦半分に切ってへたと種を取り、一口大に切る。

・ミニトマトはへたを取る。

・にんにくは横に薄切りにする。

・フライパンにオリーブオイル大さじ1をひいて鶏肉を入れ、小麦粉小さじ1をまぶす。

（2）加熱する

フライパンにパプリカ、ミニトマト、にんにくを入れ、酒、しょうゆ各大さじ1と1/2を回し入れて中火にかける。すぐにふたをして15分ほど蒸し煮にし、全体を混ぜて器に盛る。

おいしく作るコツ

フライパンに材料をすべて入れてから火にかけ、すぐにふたをして少ない水分で蒸し煮にします。火が強すぎると水分が蒸発して焦げやすくなるので、中火をキープし、焦げそうになったら水を1/4カップ程度、加えるようにしてください。

ふたを開けた瞬間、にんにくとしょうゆの香りがふわり。

手間はかけずとも、見た目も味も大満足の一皿。あとは食卓で、ゆっくりとそのおいしさにひたってください♪

（『オレンジページ』2025年7月2日号より）