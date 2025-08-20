「スイカを食べてると現れる妖怪」



【写真】衝撃すぎる顔芸！ スイカを食べた過ぎる妖怪パグ、降臨の瞬間

夏の風物詩・スイカを前に、強烈な存在感を放つ1匹の犬が話題になっています。名前は「りり」ちゃん。8月20日で3歳を迎えたパグの女の子で、Xユーザー・れれさん（@lele_kko）のご家庭で2匹のパグとにぎやかな日々を過ごしています。



注目を集めた写真には、飼い主さんのお母さんの脇の下から顔を突っ込み、ギョロッと目をむいてスイカをガン見するりりちゃんの姿が…。差し出されたスイカに舌を伸ばした“直前の瞬間”も収められており、その迫力の表情は思わず笑ってしまうようなユーモラスさを放っていました。



まるで「絶対に逃さない！」とばかりの気迫にあふれる様子は、普段の甘えん坊なレディからは想像できないギャップ。1.3万件を超える“いいね”が寄せられ、多くの人の笑いと癒しを誘いました。



我慢できずに“後ろから”アタック

ーー撮影時の状況を教えてください。



「スイカを食べるのは、“ワン生”で2回目でした。最初はきちんとおすわりして待っていたんですが、どうしても我慢できなくなったようで…。私の椅子の後ろに飛び乗り、身を乗り出して必死にスイカをもらおうとしていました」



ーーこの光景を見たとき、どのように感じましたか。



「『本当にパグなのか…？』と思うほどの迫力でしたね」



ーーそのあと、どうなりましたか。



「母の服をよだれまみれにしながらも、無事にスイカをゲットしました（笑）」



ーーりりちゃんは、どんな性格ですか？



「普段はとても甘えん坊で、私や兄パグにいつもべったりです。食べ物への執着はすごくて、先日も私のパンを盗み食いしていました」



スイカを堪能したりりちゃん。小さな子どものように無邪気な姿が、とても愛らしいですね。リプライ欄には「怖くてかわいいパグ」「これはかわいすぎる妖怪」「この妖怪は福をもたらす」「表情が必死すぎてかわいい！これぞパグの本気」など、ユニークで温かい声が次々と寄せられています。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）