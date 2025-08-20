【ZENAIM KEYBOARD2】 発売日 mini：9月25日 TKL：10月14日 価格 mini：32,780円 TKL：39,600円

東海理化は、同社のゲーミングブランド「ZENAIM」よりゲーミングキーボード「ZENAIM KEYBOARD2」を9月25日より順次発売する。価格は32,780円より。

本製品は、2023年5月に発売された「ZENAIM KEYBOARD」の後継モデル。様々な面で改良が施され、新たに吸音・制振材料「カームフレックス」が内蔵されているほか、キーキャップ塗装の耐久性をアップグレードし、チルトスタンドおよびケースのラバーのグリップ力も強化されている。

ラインナップは60%レイアウトの「mini」と80%レイアウトの「TKL」の2モデルで、それぞれJIS配列とUS配列を用意。製品の設計から調達、製造を一貫して見直すことで、前モデルから価格を抑えている。予約受付は実施されず、miniは9月25日、TKLは10月14日より順次発売される。

ZENAIM KEYBOARD2 mini

ZENAIM KEYBOARD2 TKL

「ZENAIM KEYBOARD2」シリーズと前モデル「ZENAIM KEYBOARD」の比較

(C) ZENAIM

