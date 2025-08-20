ファミマカラーのバウムクーヘン風ラグ誕生、「ミヨシラグ」とのコラボ『BAUM RUG』が抽選販売開始
徳島県発のラグマットブランド『MIYOSHI RUG（ミヨシラグ）』とコラボレーションした『BAUM RUG』が、ファミリーマートが展開するオンラインサービス「ファミマオンライン」から登場。ファミマのコーポレートカラーをあしらった特別デザインで、現在すでに抽選販売の受付中だ。
【写真】職人がひとつひとつ手作業で仕上げ！実際の厚みとふかふかな踏み心地
ミヨシラグは、三好市を拠点とし、熟練の職人が一点ずつ手作業で制作するラグブランド。伝統工芸を守りつつ、アートやファッションの視点から暮らしに取り入れる提案で注目を集めている。今回のコラボでは、ブランドを象徴する「BAUM RUG」をベースに、既製品の色糸では表現できないファミマのカラーを特注染色で再現。鮮やかな配色が空間をポップに彩るデザイン。
製法にはタフティングガンといった手打ちミシンを使用し、糸量や間隔にこだわることで、ふかふかな踏み心地としっかりした厚みを実現。手作業ならではの重厚感が特徴で、インテリアのアクセントとして幅広い空間に馴染む。
【商品詳細】
【商品名】BAUM RUG（バウムラグ）
【価格】1万1000円（税込1万2100円）
【抽選期間】8月19日（火）10：00〜27日（水）23：59
【お渡し日】12月19日（金）〜25日（木）
【製法】フックガンを用いたタフティングで1点ずつ制作、日本製
「ファミマオンライン」は、"とっておきに出会えるもうひとつのファミマ"をコンセプトに展開しているオンラインサービスで、今回のコラボラグもその一環として企画されている。ファミマならではの色彩とミヨシラグの職人技を融合した特別なアイテムに仕上がっている。
