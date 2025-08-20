ニッポン放送・内田雄基アナ、元東北放送・三浦菜摘さんと「愛酒の日」に結婚へ
ニッポン放送・内田雄基アナウンサー（27）が、元東北放送アナウンサーで科学館勤務の三浦菜摘さん（28）と24日に結婚する。20日、同局が発表した。
【写真】笑顔が印象的！中継コーナーでの内田雄基アナ
三浦さんは、大阪生まれ千葉育ち、中央大学理工学部卒業後、東北放送にアナウンサーとして就職。現在は、科学館勤務し、科学コミュニケーターとして働いている。2人は、学生時代に通っていたアナウンサースクールで出会い、共通の趣味であるオンラインゲームのゲーム仲間から交際に発展。、交際3年を経て、昨年暮れにプロポーズをしたとの事で、ともに酒好きなことから「愛酒の日」の8月24日に婚姻届を提出する。（挙式については未定）。
結婚に至るまで、なかなか踏み切れずにいた最中、デート中に「いつまで私は待てばいいのか。」と、相手から真剣に相談された内田アナが「じゃあ、結婚しましょう。」と答えてしまい、「じゃあ、とはなんだ」と軽い喧嘩に発展。婚約指輪を翌日買いに行くことで、喧嘩が決着し、結果的にこれがプロポーズとなったという。
内田アナは「私事で恐縮ですが、この度、かねてよりお付き合いをしていた方と結婚することとなりました。ラジオをお聴きいただいている皆様の温かい応援のおかげで、こうして人生の節目を迎えることができ、感謝申し上げます。まだまだ未熟者でありますので、これからは妻にも支えてもらいながら、ますます精進してまいります。今後ともよろしくお願いいたします」とのコメントを寄せている。
そんな内田アナは、きょう20日午後3時半から放送の「辛坊治郎 ズーム そこまで言うか！」に生出演し、リスナーに喜びの声を披露する予定となっている。
【内田雄基】
生年月日：1997年12月7日
出身地：広島県廿日市生まれ神奈川県横浜市育ち
経歴：神奈川県立川和高校から横浜国立大学理工学部。高校時代は、バスケットボール部に所属。ずっとベンチ要員であった。大学では海洋船舶工学を専攻し、深海について研究していた。2020年にニッポン放送に入社。現在、「辛坊治郎 ズーム そこまで言うか！」(月〜木 後3：30）の水曜、木曜の中継レポーター。「飯田浩司のOK！Cozy up！」(月〜金 前6：00)の金曜日アシスタントを務める。
