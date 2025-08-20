ニッポン放送内田雄基アナウンサー（27）が、元東北放送アナウンサーで科学館勤務の三浦菜摘さん（28）と今月24日に結婚することが20日、分かった。内田アナは「こうして人生の節目を迎えることができ、感謝申し上げます」と喜びを語っている。

同局によると、2人は学生時代に通っていたアナウンサースクールで出会い、共通の趣味であるオンラインゲームのゲーム仲間から交際に発展。交際3年を経て、昨年暮れにプロポーズをしたとという。ともに酒好きなことから「愛酒の日」の8月24日に婚姻届を提出する。

三浦さんは、大阪生まれ千葉育ち、中央大学理工学部卒業後、東北放送にアナウンサーとして就職。現在は、科学館に勤務し、科学コミュニケーターとして働いている。

結婚に至るまで、なかなか踏み切れずにいた中、デート中に「いつまで私は待てばいいのか」と三浦さんから真剣に相談された内田アナが「じゃあ、結婚しましょう」と答えてしまい、「じゃあ、とはなんだ」と軽いけんかに発展。婚約指輪を翌日買いに行くことで、けんかが決着し、結果的にこれがプロポーズとなったという。

内田アナは横浜国大理工学部卒業後、20年にニッポン放送入社。現在、「辛坊治郎ズーム そこまで言うか！」（月〜木曜午後3時半）、「飯田浩司のOK！Cozy up！」（月〜金曜午前6時）にレギュラー出演中。

◆内田雄基アナウンサーコメント

私事で恐縮ですが、このたび、かねてよりお付き合いをしていた方と結婚することとなりました。ラジオをお聴きいただいている皆さまの温かい応援のおかげで、こうして人生の節目を迎えることができ、感謝申し上げます。まだまだ未熟者でありますので、これからは妻にも支えてもらいながら、ますます精進してまいります。今後ともよろしくお願いいたします。