お笑いコンビ「ナイツ」の塙宣之（47）が20日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜金曜後1・00）に生出演。サファリパークを訪れた時のエピソードを披露した。

サファリパークの話題になり、塙は「絶対止めたほうがいい」と断言し、語り始めたのはパーク内での移動手段。「分かってた。言われてた。でも混んでたの、レンタカー。サファリパークのやつを借りるのに1時間ぐらい。もういいやと思って」と、レンタカーを諦め、マイカーで回ることにしたという。

すると「キリンがガッガッ！ブシャッ！！て」と、キリンの“襲撃”を受けたことを表現。「キリンの腿っていうのかな、足が俺んちの車の、ホンダのフリードの前のほうをかいてたのかな？“かい〜のかい〜の”みたいにされちゃって」と明かすと、相方の土屋伸之は「最悪だね、俺もヨダレだらけにされたことある」と同情した。

しかし塙は「でも一番興奮するじゃん、俺の車が…って」とも。「ホントの楽しみ方はやっぱり、自分の車のほうが楽しいんだと思うんだよ。ヤダヤダー！何百万！何十万！ってなるじゃん」と打ち明け、「レンタカーでは味わえない。買い換えることにしたもん、キリンのおかげっていうか、完全に後押しされて」と笑わせながら、「決断出来ない人は自分の車で行ってください」とオススメしていた。