Conton Candyの新曲「Touring」（ヨミ：ツーリング）が、10月より放送開始のTVアニメ『終末ツーリング』オープニングテーマに決定した。

アニメ『終末ツーリング』は、月刊コミック誌『電撃マオウ』にて連載中のさいとー栄による異色のツーリングコミックを原作とした作品。本作品のために書き下ろされた楽曲のタイトルは、作品のテーマとなっている“ツーリング（Touring）”と、自分たちのバンド活動の軸となっている“ツアー（Tour）”のダブルミーニングとなっている。メンバーは「バンドというものに改めて向き合えた楽曲を、この作品に書き下ろすことができて光栄です。」と歌詞になぞらえたコメントを寄せている。

本楽曲は10月12日に配信リリース。現在Pre-add/Pre-saveの受付が行われている。

なおConton Candyは、11月に東名阪の対バンツアー『Conton Candy pre. Boost! Boost! Boost! Tour 2025』を開催。チケットは本日8月20日昼12時よりファミリーマート先行が受付中だ。

・Conton Candy コメント

今回「終末ツーリング」に携わらせていただくことが決まった時は、いかにこの作品のノスタルジックかつカオスな世界観を楽曲に落とし込めるかを第一に考えました。だからこそ、Conton Candyとしても新たな視点で制作できると思っていたのですが、実際に蓋を開けてみると、自分たちも機材車で各地を巡り、ツアーを回る中でさまざまな経験をしていました。この大きな共通点を通して、バンドというものに改めて向き合えた楽曲を、この作品に書き下ろすことができて光栄です。

Conton Candy

（文＝リアルサウンド編集部）