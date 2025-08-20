タレントのスザンヌ（38）が20日までに自身のインスタグラムを更新。夏休みの旅行で沖縄を訪れ、海やプール、地元グルメを楽しむオフショットを公開した。

「夏休み後半戦はだいすき家族と沖縄〜」と沖縄旅行に行ったことを報告。「子どもたちは永遠に流れるプール流れたり、スライダーしたり（わたしも姪っ子とした）海上アスレチック2DAYSで身体あちこち（また）痛いよ大人たち。笑」とプールや海でアクティブに楽しんだことをつづった。

沖縄グルメ、ハブ酒、ビール、スイーツなどを楽しむ写真も投稿。「沖縄グルメも満喫出来たし、一瞬だけどヤチムンの里も行けた。毎日オリオンビール飲んで、ハブ酒祭りもしたし、おんなじ歌何回も歌ったし悔いなく楽しんだっ！！」と充実ぶりをうかがわせた。

フォロワーからは「最高の夏休み」「すてきな時間ですね」「こんな可愛いお母さんうらやましい」「夏休み満喫してますね」などの声が寄せられた。

スザンヌは2011年にソフトバンクの斉藤和巳（現4軍監督）と結婚し、男児を出産。15年に離婚し、17年からは地元熊本に移住。今年2月からは旅館を経営している。