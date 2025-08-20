タレント磯山さやか（41）が19日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。“繊細さん”と呼ばれる人間的気質「HSP」について語った。

番組で扱ったテーマは、人より敏感すぎて生きづらいとされる「HSP」。専門家はHSPの特性について「深く考える」「過剰に刺激を受けやすい」「共感力が高い」、「些細なことにも気づく」をあげ、この要素を全て持っている人がHSPとした。専門家は、生後4カ月でその特性は出てくるとして、病気や発達障害などではなく、生まれ持った特性と解説した。

磯山は「テレビの収録のスタジオの前に1回集まる場所がめちゃくちゃ苦痛で」と切り出した。「しゃべってなかったらしゃべってなかったで何か思われているんじゃないかっていう、話しかけられたときにどう返そうかなって考えているから、頭の中では皆さんと会話しているんです」と明かした。

大久保佳代子は「自分から話しかけることは？」と質問。磯山は「できないです。私が今話しかけたらびっくりするんじゃないか。『あれっ？』て思われるんじゃないか」と答えた。大久保は「がんじがらめだね」とおもんぱかった。

磯山は「前室の時点で収録が1本終わってるんです。ヘトヘトなんですよ」と答えた。