8月19日、俳優の田中圭がスペイン・バルセロナで開催中のポーカーの世界大会「EPT Barcelona」に出場していたことが明らかになった。SNSでは、激変した田中のビジュアルに注目が集まっている。

発端は、国内外のポーカーの情報を発信するメディア「ポーカーマガジン〜LightTHREE〜ライトスリー」公式Xの投稿だ。

「『EPT』は『European Poker Tour』の略で、腕利きのポーカープレイヤーが集まる世界3大ポーカー大会の一つです。賞金総額は約8000万円で、『ポーカーマガジン』によれば、田中さんはDay1Bを2位通過し、8月22日（現地時間）に開催されるDay2に参加すると伝えられています。田中さんは、7月にもアメリカのラスベガスで開催された世界大会『ワールド・シリーズ・オブ・ポーカー（WSOP）』で3位に入賞し、賞金11万5295ドル（約1700万円）を獲得しているため、今後の動向が注視されます」（芸能記者）

「ポーカーマガジン」のポストには、ポーカーに興じる田中の写真も添えられているが、Xでは

《田中圭ポーカー露出2度目で格好が調子乗り出してておもろい》

《私の大好きな黒髪の可愛い圭くんはどこ行った？！》

《今何の役も纏ってない素の田中圭だから振り切ってるな。チャラ過ぎて笑った》

《田中圭、振り千切ってて最高すぎる 別人かと思ったよね》

など、激変したビジュアルに驚く声があがっている。

「田中さんは明るい茶髪にパーマをかけ、サングラスをつけていました。黒髪のイメージが強いため、人によっては“チャラい”印象を受ける人もいるようです。田中さんは、6月に主演ドラマ『おい、太宰』（WOWOW系）の完成披露会見に出席した際も、茶髪でしたが、その時よりも髪色が明るくなっていました」（前出・芸能記者）

田中といえば、4月の「週刊文春 電子版」で永野芽郁との不倫スキャンダルを報じられ、大きな衝撃を与えた。2人が出演するCMはすべて削除され、その影響の大きさが垣間見えた。ただ、月日が経ち、田中は振り切った姿を見せている。

「7月のラスベガスの大会では、プライベートで訪れたこともあってか、田中さんは黒いバケットハットに白いマスクをつけ、顔がほとんど見えない完全防備でした。ただ、今回は帽子もマスクもせず、オープンにしていたのです。前回の大会での様子はSNSでも大きな注目を集めましたが、不倫騒動から4カ月が経ち、すっかりどこ吹く風になりつつあるのかもしれません」（前出・芸能記者）

スキャンダル発覚後も、5月から6月に主演舞台『陽気な幽霊』が上演、6月29日からドラマ『おい、太宰』が放送され、7月には『おい、太宰』の映画『三谷幸喜「おい、太宰」劇場版』が公開されるなど、田中の仕事は途切れないように見えるが……。

「舞台やドラマは、騒動前から決まっていたものがほとんどで、夏以降、ドラマや映画に出演する情報は発表されていないのです。これまで、コンスタントに連続ドラマに出演していたことを考えると、少なからず仕事に影響はあったのだと思われます」（前出・芸能記者）

ポーカーでは好成績を収めた田中だが、芸能活動での“手札”ははたして──。