10⽉3⽇に26周年ライブをLINE CUBE SHIBUYAで行うDo As Infinityが、2001年に発表した大ヒットアルバム『DEEP FOREST』をステージ上で完全再現することを発表した。

『DEEP FOREST』は、Do As Infinity 3作目のオリジナルアルバムで、オリコンアルバムチャートで初登場1位を獲得、その年の年間チャート入りも果たし、日本レコード協会からゴールドディスク認定も受けた、Do As Infinityの魅力が所狭しと詰まった大ヒットアルバムだ。

アルバムタイトル曲でもあり、1曲目に収録されている「深い森」はアニメ『犬夜叉』のテーマ曲としても起用され、発売から24年経った今でも全世界から愛されている。

そんな彼らの代表的アルバム、『DEEP FOREST』だが、今回彼らの26周年ライブであるLINE CUBE SHIBUYAのステージでアルバム完全再現を行う。LINE CUBE SHIBUYA（旧渋谷公会堂）はDo As Infinityにとっては聖地的な特別な意味を持つ会場なのでこの場所での『DEEP FOREST』完全再現はファンにとっても歓喜の報告となった。チケットは現在一般発売中。

Do As Infinityの2人からは、以下のコメントが届いた。

◆ ◆ ◆

・伴都美子コメント：

お陰様を持ちまして我々Do As Infinityは今年9月に活動26周年を迎えます。

いつも応援してくださる皆さんありがとうございます。

今年の周年ライブは３rd AL「DEEP FOREST」完全再現します。アルバムの曲順通りにやるということです！Do Asとして初めてのチャレンジなのでワクワクドキドキが溢れております。

さらに会場が昔の渋谷公会堂！たくさんの思い出が詰まった会場です。

来られる方々 共に楽しみましょう！！

・大渡亮コメント：

最近あの頃が妙に懐かしくてさ…ならやりゃいいぢゃん！って笑

一緒にあの時代、取り戻そうぜ〜！

◆ ◆ ◆