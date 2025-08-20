BAND-MAID、EP『SCOOOOOP』リリース決定。「Ready to Rock」お給仕映像フル尺も公開
BAND-MAIDが、10月22日にEP『SCOOOOOP』をリリースすることを発表した。
『SCOOOOOP』と名付けられた本作には、「Zen」（MAPPAオリジナルTVアニメ『全修。』オープニングテーマ）、「Ready to Rock」（TVアニメ『ロックは淑女の嗜みでして』オープニングテーマ）、そして最新曲「What is justice?」（TVアニメ『桃源暗鬼』エンディング主題歌）などのシングルに加え、新曲5曲を含む計8曲を収録。
ジャケットは飛行船から新聞が散布されているようなシーンが印象的なデザインで、タイトルの『SCOOOOOP』に込められた意味への想像が膨らむ。
さらに、各種特典情報も発表。早期予約特典では、予約対象期間内に予約をすると「BAND-MAID 2025 OP SE “Searing”収録CD」が手に入るとのこと。お給仕（ライブ）でしか聴くことのできなかった音源をゲットできるチャンスだ。対象期間は9月15日まで。
また、BAND-MAIDのオフィシャルYouTubeチャンネルでは、ニューEP『SCOOOOOP』にも収録される、「Ready to Rock」のお給仕映像が公開された。今回公開された映像は、現在開催中の＜『BAND-MAID TOUR 2025』SECOND ROUND＞の初日、豊洲PIT公演で披露された様子がフル尺で楽しめる。
なお、EP『SCOOOOOP』の完全生産限定盤・初回生産限定盤にはそれぞれ「Zen」「Ready to Rock」「What is justice?」の「Instrumental Music Video」を収録したBlu-ray・DVDが付属されている。こちらは小鳩ミク(G, Vo)、KANAMI(G)、AKANE(Dr)、MISA(B)の演奏にフォーカスした映像などを楽しむことができ、お給仕映像と違った形でBAND-MAIDの演奏力を堪能出来る。
BAND-MAIDは現在全国ツアー＜BAND-MAID TOUR 2025＞を開催中の他、8月23日には初のタイでのお給仕となる＜SUMMER SONIC BANGKOK 2025＞の出演を予定している。FIRST ROUND、SECOND ROUND計14公演に加え、FINAL ROUNDの川崎公演がソールドアウトしたツアーチケットのオフィシャル4次抽選先行受付は、8月24日23時59分まで。
「SCOOOOOP」
2025年10月22日(水)リリース
予約：https://BAND-MAID.lnk.to/SCOOOOOP_CD
■完全生産限定盤
CD+Blu-ray + “Poster-style booklet”（特殊仕様）
品番：PCCA-06425
POS：4524135262523
価格：税抜5,364円 / 税込5,900円
仕様：特殊仕様
■初回生産限定盤
CD+DVD
品番：PCCA-06426
POS：4524135262530
価格：税抜3,182円 / 税込3,500円
仕様：2Dワイドケース
■通常盤
CD
品番：PCCA-06427
POS：4524135262547
価格：税抜2,273円 / 税込2,500円
仕様：通常仕様
■収録内容
［CD］（全形態共通）
M-1：Present Perfect
M-2：Ready to Rock
M-3：What is justice?
M-4：SUPER SUNSHINE
M-5：SION
M-6：Dilly-Dally
M-7：Zen
M-8：Lock and Load
［Blu-ray/DVD］（完全生産限定盤/初回生産限定盤のみに収録）
Zen (Instrumental Video)
Ready to Rock (Instrumental Video)
What is justice? (Instrumental Video)
■各形態初回生産分封入特典
・各形態初回生産分限定”SCOOOOOP”オリジナルピック封入（全9種）
“SCOOOOOP”収録楽曲のタイトルをモチーフにしたオリジナルデザインのピックを、全9種類の中から1種ランダムで封入。
※9種類のうち1種はシークレット仕様
・各形態の初回生産分には、BAND-MAID “SCOOOOOP”リリース記念 応募抽選キャンペーンチラシを封入
【SCOOOOOP賞】
メンバー直筆サイン入り”SCOOOOOP”オリジナルTシャツ（ユニセックス／フリーサイズ） … 10名様
【BAND-MAID賞】
メンバー直筆サイン入り”SCOOOOOP”オリジナルポスター … 30名様
■早期予約特典
・BAND-MAID 2025 OP SE “Searing”収録CD
予約対象期間：2025年8月20日（水）12:00〜2025年9月15日（月・祝）23:59まで
■ショップ別オリジナル特典
Amazon.co.jp：オリジナル絵柄メガジャケ
タワーレコードおよびTOWER mini全店、タワーレコードオンライン：アクリルキーホルダー
全国HMV/HMV&BOOKS online：缶マグネット
楽天ブックス：ビニールスライダーケース ※オリジナル配送BOXでお届け
セブンネットショッピング：ビニールバッグ（完全生産限定盤・初回限定生産盤）／アクリルコースター（通常盤）
Neowing / CDJAPAN：クリアファイル
ポニーキャニオンショッピングクラブ、その他法人：ポストカード
BAND-MAID『SCOOOOOP』を上記対象店舗でご予約購入いただくと、先着でショップ別オリジナル特典をプレゼント
＜BAND-MAID TOUR 2025＞
FINAL ROUND
10月24日(金) 大阪 なんばHatch
11月1日(土) 神奈川 CLUB CITTA’ SOLD OUT
12月7日(日) 東京 東京ガーデンシアター
FINAL ROUNDオフィシャル4次抽選先行チケット受付
受付対象公演：10/24大阪、12/7東京ファイナル
※11/1川崎公演はSOLD OUTにつき受付はございません。
受付期間：8/16(土)12:00〜8/24(日)23:59
https://bandmaid.tokyo/contents/869736
