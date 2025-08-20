内田理央、ベアトップで美デコルテ輝く「さすがの着こなし」「女神のよう」の声
【モデルプレス＝2025/08/20】女優の内田理央が19日、自身のInstagramを更新。ベアトップの衣装姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】内田理央、デコルテ輝くベアトップ姿
内田は「LANDCON ANNEX 超SUMMER2025」とつづり、お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリとともにイベントでMCを務めたことを報告。「楽しかったです」とイベントを振り返り、感謝を伝えた。写真には、白いベアトップのセットアップを着用し、美しいデコルテを披露した姿が写っている。
この投稿に、ファンからは「さすがの着こなし」「女神のよう」「可愛くて綺麗」「スタイル抜群」「お肌が眩しい」「綺麗すぎる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
