【モデルプレス＝2025/08/20】女優の内田理央が19日、自身のInstagramを更新。ベアトップの衣装姿を公開し、話題を呼んでいる。

【写真】内田理央、デコルテ輝くベアトップ姿

◆内田理央、ベアトップで美デコルテ輝く


内田は「LANDCON ANNEX 超SUMMER2025」とつづり、お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリとともにイベントでMCを務めたことを報告。「楽しかったです」とイベントを振り返り、感謝を伝えた。写真には、白いベアトップのセットアップを着用し、美しいデコルテを披露した姿が写っている。

この投稿に、ファンからは「さすがの着こなし」「女神のよう」「可愛くて綺麗」「スタイル抜群」「お肌が眩しい」「綺麗すぎる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）



