¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/20¡Û¥â¥Ç¥ë¤Î¤æ¤¤¤Á¤ã¤ß¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤æ¤¤¾®ÃÓ¡×¤Ë²þÌ¾¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤æ¤¤¤Á¤ã¤ß¤Ï¡¢¡Ö¡Ú¤´Êó¹ð¡Û¥í¥ó¥É¥ó¥Ï¡¼¥Ä¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤ÆÄº¤¡¢Ì¾Á°²þÌ¾¤·¤Þ¤·¤¿¥Ã¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤æ¤¤¤Á¤ã¤ß¢ª¤æ¤¤¾®ÃÓ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¥Ã ¿´µ¡°ìÅ¾¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¥Ã¡×¤È¡Ö¤æ¤¤¾®ÃÓ¡×¤Ë²þÌ¾¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
²þÌ¾¤Ë»ê¤Ã¤¿È¯Ã¼¤Ï¡¢19ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¥Ï¡¼¥Ä¡×¡ÊËè½µ²ÐÍË¤è¤ë11»þ15Ê¬¡Á¡Ë¡£¤æ¤¤¤Á¤ã¤ß¤Ï¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢»Ð¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤ÈÈæ³Ó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Çº¤ß¤À¤È¹ðÇò¡£¤¹¤ë¤È¡¢½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥³¥í¥³¥í¥Á¥¥Á¥¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¤Î¥Ê¥À¥ë¤Ï¡Ö¤æ¤¤¤Á¤ã¤ßÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤È¤Á¤ã¤ß¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
MC¤ÎÅÄÂ¼½ß¤Ï¡¢¡Ö¥í¥ó¥Ï¡¼¤Ç¤Ï²þÌ¾¤Í¡¢²¿¿Í¤«¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È2013Ç¯¤ËÆ±ÈÖÁÈ¤Ë¤Æ1Ç¯´Ö¸ÂÄê¤Ç¡Ö¥Î¥Ö¾®ÃÓ¡×¤Ë²þÌ¾¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÀéÄ»¤Î¥Î¥Ö¤òÎã¤Ë¾å¤²¡¢¡Ö¤æ¤¤¾®ÃÓ¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤òÄó°Æ¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤æ¤¤¤Á¤ã¤ß¤Ï·ÝÌ¾¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬Ìµ¤¤¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö²þÌ¾¤·¤¿¤¤¡×¤Èº©´ê¤·¡¢¥Î¥Ö¤¬²þÌ¾¤·¤¿¡Ö¾®ÃÓ¡×¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢¡Ö¤æ¤¤¾®ÃÓ¡×¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü
