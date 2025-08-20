© office nino Co., Ltd

二宮和也が7月1日に発売したカバーアルバム『〇〇と二宮と２』より、YOASOBI「あの夢をなぞって」の配信が決定した。

既に各音楽配信サービスにて配信中のアルバム曲、幾田りら「Answer」、清野研太朗「異世界協奏曲」、Ryo Umekawa「週末のマーチ」、RADWIMPS「謎謎」、さかいゆう「薔薇とローズ」、さとう。「ピアス」、スキマスイッチ「未来花」、Official髭男dism「ラストソング」に加え、追加での配信となる。

さらに、9月2日からスタートするファンイベント＜OFFICE NINO HOLDINGS FAN MEETING 2025 “Show Case”＞の開催に向けて、各会場限定商品の絵柄も解禁。各地名と公演日がデザインされたワッペンステッカーセットに加え、各ご当地お菓子メーカーとコラボレーションした、オフィスにのオリジナルデザインパッケージのお菓子を販売する。会場販売詳細は8月22日18時頃に発表予定だ。

■オフィスにのオリジナルデザインパッケージご当地お菓子

愛知公演：ウイロバー（株式会社 大須ういろ）

福岡公演：にわかせんぺい（株式会社東雲堂）

北海道公演：札幌おかきOh!焼とうきび（株式会社YOSHIMI）

大阪公演：ぼんち揚（ぼんち株式会社）

東京公演：東京ばな奈（株式会社 グレープストーン）

※ウイロバー、にわかせんぺい、札幌おかきOh!焼とうきびは会場以外でも販売あり。

会場以外での販売につきましては、順次更新予定の各お菓子メーカーのサイトおよびSNSよりご確認ください。

■各会場限定グッズ

ワッペンステッカーセット