東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
【中国】
中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）（8月）10:00
結果 3.00%
予想 3.00% 前回 3.00%（1年)
結果 3.50%
予想 3.50% 前回 3.50%（5年)
【NZ】
NZ中銀政策金利（8月）11:00
結果 3.00%
予想 3.00% 前回 3.25%
※要人発言やニュース
【米国】
トランプ米大統領
あらゆる兆候が大幅な利下げを示唆している、インフレはまったくない
パウエルのせいで人々は住宅ローンを組むことができない
パウエルに住宅業界に甚大な損害を与えていることを誰か伝えてくれ
ベッセント米財務長官
関税収入が当初見積もりの3000億ドルを大きく上回る可能性、大幅上方修正の見込み
米経済は第4四半期に確実に回復、26年は大成功の年になるかもしれない
中国に対する関税の状況に非常に満足、中国といい話し合いが出来ている
現状はかなり上手くいっており、11月までに会談できるだろう
【NZ】
NZ中銀
25bpか50bpかの選択肢を議論、4対2の多数決により25bpの引き下げを決定した
インフレ圧力が予想通り緩和すればOCRをさらに引き下げる余地ある
家計や企業の慎重な行動は経済成長をさらに抑制する可能性がある
利下げの効果が経済全体に浸透するにつれ景気回復が加速する可能性も
※中銀最新予測はさらに2回の25bp利下げの可能性が非常に高いことが示唆されている
