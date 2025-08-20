「ジェオチャム キャンディデザインシリーズ」発売 推し活がはかどるアイテムずらり
サンリオは、JO1とサンリオが共同開発したキャラクター「JOCHUM（ジェオチャム）」の新商品として、「ジェオチャム キャンディデザインシリーズ」を9月4日より全国のサンリオショップ、百貨店のサンリオコーナー、サンリオオンラインショップほかにて販売する。
【写真】かわいい！ランダムで1種プレゼントされるARフォトフレーム
さらに、一部店舗限定で、特別装飾やノベルティ配付をはじめ、店内でキャラクターボイスを楽しめるほか、サンリオオンラインショップ購入者限定に抽選で景品が当たる「JOCHUM WEB検定」も開催する。
11キャラクターたちがキャンディを持った楽しいデザインで、キャラクター性を活かしたアイテムを中心に、使いやすくて集めたくなる全27アイテムが新登場。トートバッグ、ぬいぐるみショルダーバッグといった外出が楽しくなるアイテムをはじめ、ステッカーセット、シークレット硬質カードケース＆カード、シークレットブローチは、かわいく身に着けたり、身の回りのデコレーションをしたりするのにもぴったり。
9月4日から15日の期間、サンリオショップ3店舗限定で、JOCHUMの特別装飾を施した「ジェオチャム・ハッピースポット」を開催。各店舗のアンバサダーキャラクターと一緒に写真が撮れるフォトスポットを設置のほか、キャラクターボイスを店内で楽しめる。同シリーズ商品のデザインを取り入れた壁面装飾をはじめ、店内POPに掲載の二次元コードを読み込むと、ARフォトフレームをランダムで1種プレゼント。 ARフォトフレームは、通常店舗で配付される12種のほか、「ジェオチャム・ハッピースポット」では各店舗にそれぞれご当地限定デザイン1種が加わる。
■商品概要 ※記載価格はすべて税込み
『マスコットホルダー』（全11アイテム）各2200円
着脱可能なケープ付きで、同シリーズのミニカチューシャキーホルダーを付けてもかわいいサイズ感。
『ミニカチューシャキーホルダー』（全11アイテム）各1100円
キーホルダーとしてはもちろん、金具を取り外して手持ちのマスコットにセットできる仕様。カチューシャ落下防止のループ付き。マスコットのボールチェーンを通して使える。
『トートバッグ』1650円
A4サイズが入る使いやすいサイズのトートバッグ。軽くて丈夫な帆布生地を使用。約幅36センチ×高さ40センチ。
『ぬいぐるみショルダーバッグ』2497円
同シリーズのマスコットやお気に入りのぬいぐみを入れて持ち歩ける。約幅17センチ×高さ13センチ×奥行7センチ。
『ステッカーセット』550円
スマートフォンのケースに挟んだり、デコレーションを楽しめたりできる大きめサイズ。
『シークレット硬質カードケース＆カード』（1アイテム／全11種）660円
キャンディデザイン形の硬質カードケースとカードのセット。
※ランダム1つ。中身を選ぶことは不可
『シークレットブローチ』(1アイテム／全12種）990円
キャンディがワンポイントのぬいぐるみタイプのブローチ。
※ランダム1つ。中身を選ぶことは不可
