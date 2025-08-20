“めるる”生見愛瑠、極度の人見知りを告白「友達…いないです」 独自の理論に見取り図・盛山も困惑「激ムズやん」
モデルで俳優の“めるる”こと生見愛瑠が20日、都内で行われた美容クリニック「フレイアクリニック」の「『前払金保証』新CM発表会」に出席。極度の人見知りであることを明かした。
【集合ショット】白で統一した衣装で登場しためるる＆見取り図
同クリニックのイメージキャラクターを務めるめるるは、CMでも着用したという真っ白なワンピースで登場。ゲスト出演したお笑いコンビ・見取り図とトークを展開した。“保証”というワードにちなみ、「保証がほしかった瞬間」についてめるるはフリップに「ずっと友達でいてくれる保証」と回答した。
活発なイメージからは一転、実は極度の人見知りだというめるるは「1週間会わないと、友達じゃなくなっちゃうんです」と告白した。これにバラエティ番組などで共演経験の多い盛山お「確かに。収録で結構距離縮まったかと思って、もう次会ったらほんとにリセットされている。そのタイプ？」と納得した表情を浮かべた。
メールやテレビ電話では、“会った事”にならないという独自の解釈を述べるめるるに盛山は「激ムズやん。今、友達おる？」と直球で投げかけると、「友達…いないです」と苦笑した。
「前払金保証」とは、万が一クリニックが経営困難に陥り、施術が受けられなくなった場合、未消化分の施術代金等を株式会社日本保証が代わりに返金する保証制度。「倒産されたらお金が返金されない」という不安を払拭できる。
同日から公開された新CMは、日差しが差し込んだ真っ白な空間に、真っ白な衣装に包まれためるると鈴木伸之が登場。『脱毛を受ける人最近増えましたよね』と「天の声」が突然聞こえ、インタビュー形式の掛け合いが始まるという内容。脱毛を受ける人が増えたことに対して本人らしさを交えた言葉で語るという内容となっている。
