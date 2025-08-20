元宝塚歌劇団で女優の毬谷友子さんが2025年8月19日にXを更新し、「回天」という文字が入った魚雷風の服を着せられたキューピー人形について再び言及したものの、ネット上から困惑の声が相次いでいる。

「黙っていてはいけないと思います」

毬谷さんは18日にXで、魚雷風の服を着せられたキューピー人形の写真を公開。「靖国神社で売られていた回天に乗ったキューピー」「今、偶然これを見て、自分のハラワタが煮えくりかえっている」と怒りをあらわにしていた。

しかし、このキューピー人形は民間業者が制作し、09年に自衛隊基地内のショップで販売されていたもので、当時批判が集まり販売中止、自主回収されている。ネット上では「自主回収されたあとに靖国神社で販売された」との噂が立っていたが、靖国神社側は19日に日刊スポーツの取材に対して販売した事実はないと否定したと報じられている。

その後、毬谷さんは19日に再びXを更新し、「私が昨晩、偶然目にしたポストでは『靖国神社で販売していた。』と書かれていましたが、こちらは、H21に主に自衛隊の売店等で発売されていたものだそうです」と訂正。一方、「自衛隊の売店で本当に売られていたとしたら、もっと大きな問題ではないでしょうか」と問題提起した。

また、「こんな物を企画して作るものも売るものも買うものも全ておかしい。黙っていてはいけないと思います」とした。

その後、毬谷さんは「H21に主に自衛隊の売店等で発売されていた回天に乗ったキューピー」「今、偶然これを見て、自分のハラワタが煮えくりかえっている。回天を知ったのは、野田秀樹の芝居だった。衝撃過ぎる内容で、しかもそれが事実で。。。だからこれは、私の中で絶対に許されない」と、再びポストしていた。

このポストにXからは、「タイムスリップしてはらわた煮えくりかえってるやん」「まず靖国神社に申し訳ありませんでした。ではないのか？」「靖国神社の次はコピペで自衛隊ですか？」といった声が集まっていた。