アクセサリーやインテリア雑貨、焼き菓子や和菓子などの手づくり作品！金沢ハンドメイドマルシェ2025

金沢ハンドメイドマルシェ実行委員会は、2025年10月4日(土)・5日(日)の2日間、全国のハンドメイド作家が自ら制作した手づくり作品を自由に販売・展示するイベント「金沢ハンドメイドマルシェ2025」を石川県産業展示館 3号館にて開催。

金沢ハンドメイドマルシェ2025

内容 … 全国の作家による手づくり作品や食品の展示・販売・体験教室等

日時 … 2025年10月4日(土)・5日(日) 11:00〜17:00

※当日券の販売は16:40まで

会場 … 石川県産業展示館 3号館

出店ブース … 約1,100ブース ※2日間合計・予定

入場料 … 当日券600円、前売券500円 ※小学生以下は入場無料

主催 … 金沢ハンドメイドマルシェ実行委員会

なお、金沢ハンドメイドマルシェは今回で6回目の開催となります。

■ イベントの3つの特徴

(1) 2日間で約1,100ブース出店！「自分だけのお気に入り」と出会える特別な2日間

(2) 作家本人が出店！交流を楽しみながら想いの込もった一品を探せるイベント

(3) 初めてでも安心して参加できる！22種類の体験教室を開催

(1) 2日間で約1,100ブース出店！「自分だけのお気に入り」と出会える特別な2日間

金沢ハンドメイドマルシェでは、アクセサリーやインテリア雑貨、伝統工芸等の作品から、焼き菓子や和菓子、調味料等の食品まで、ジャンルを問わず20,000点以上の手づくり作品が会場に集まり販売・展示されます。

なお、当日は2日間合計で約1,100ブースが出店し、たくさんの作品の中から「自分だけのお気に入り」を探すワクワク感を味わうことができます。

どの作品も作家本人が想いを込めて制作した特別な一品。

全国各地から集まった手づくり作品に囲まれて、まさに“ハンドメイド尽くしの2日間”を楽しめます。

(2) 作家本人が出店！交流を楽しみながら想いの込もった一品を探せるイベント

当日は作品を制作した作家本人が出店します。

交流を楽しみながら作り手の想いやこだわりを聞くことで、作品の魅力をより深く感じることができ、ここでしか出会えない特別な一品を見つけることができます。

なお、2024年10月の前回開催では2日間合計で約12,000人の来場者を迎え、「手づくり」をテーマに作家との交流を楽しむ声が会場中に広がりました。

(3) 初めてでも安心して参加できる！22種類の体験教室を開催

イベント当日はアクセサリーやファンシー雑貨、アート等の作品づくりを体験できる教室を開催！

作家本人が先生となって丁寧に教えてくれるので、初めての方でも安心して参加でき、世界に一つだけの作品づくりを体験することができます。

子どもから大人まで、手づくりの楽しさを実感できるハンドメイドマルシェの人気コーナーです。

《参考》出店作品と体験教室の一例

※各画像下の名称は作家名(体験教室の場合は講師名)です。

※イベントに出店する全ての作家は公式サイト内「出店情報」ページより見ることができます。

■ ハンドメイドブース

アクセサリーやインテリア雑貨、ファッション等のオリジナル作品が販売・展示されるエリア

fukukafulu子供帽子

ぽてぼん工房

ichika candle

■ フードブース

焼き菓子や和菓子、調味料や茶葉等の食品が販売されるエリア

創作菓子工房 Sayabo

和のハーブティー店 お花茶

和菓子KOU

■ ワークショップ(体験教室)ブース

アートやファンシー雑貨、アクセサリー等の作品づくりを実際に体験できるエリア

ぺちぺち工房

MUSIC-BALLOON-PARTY

いろあそび つまみ花

