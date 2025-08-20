◇ナ・リーグ ドジャース11―4ロッキーズ（2025年8月19日 デンバー）

ドジャースのフレディ・フリーマン内野手（35）が19日（日本時間20日）、敵地でのロッキーズ戦に「4番・一塁」で先発出場。第1打席で先制適時打を放つなど2安打1打点2得点の活躍を見せた。チームは先発全員の18安打で11点を奪い、サヨナラ負けの前夜からの連敗を阻止した。

フリーマンはこの日2安打で4試合連続安打に2試合連続マルチ安打で打率はリーグ3位の.302に浮上した。また、スミスは3安打して前日の.302から.308に上昇してリーグ首位打者となった。マーリンズ・エドワーズもこの日2安打して前日の.302から.304で2位と、激しい争いが繰り広げられている。

ナ・リーグの打率トップ3のうち、ドジャース勢が2人。フリーマンはスミスと首位打者を争う展開について問われると「実は、そんなことまったく考えていなかったよ。そんな話が出てくるのは、もっとシーズン後半のことじゃないかな。まだちょっと早すぎる。でも、ウィルが今日3安打したのは凄かったね」と気にする様子はなかった。

首位打者争いした場合でも試合中にスコアボードは見ないのかと問われると「そんなことは考えていないよ。個人のことを考えるのは、このクラブのやり方じゃないから」と笑いながら一蹴していた。